Reunión de Comité Nacional del Paro y Gobierno termina sin acuerdo

Luego de una reunión de aproximadamente dos horas, entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno Nacional, las partes acordaron este viernes hacer un receso del diálogo y se reunirán el domingo.



Esto pues durante 7 horas, las partes estuvieron dialogando cada uno por separado, y con los garantes (ONU e Iglesia), y sobre las 7 de la noche se reunieron en conjunto.



Así las cosas, por ahora no han culminado los acuerdos de garantías para la protesta social, que es la antesala para poder instalar la mesa de negociación sobre el pliego de emergencia, que presentó hace un año el Comité del Paro.



Además, el Comité del Paro anunció que el martes 8 de junio habrá actos culturales en Bogotá y el 9 "continuarán las movilizaciones en todo el país".



"Estamos en lo mismo que ayer, sigue en los 16 acuerdos (de garantías para la protesta social). Vamos a volver a reunirnos el domingo. En definitiva el tema es que el Gobierno, conforme lo han ido planteando, no está dispuesto a negociar las garantías ni el pliego de emergencia", afirmó Percy Oyola, de la CGT, a EL TIEMPO.



"Ellos plantean que hay negociación, mientras no haya paro ni movilización", afirmó.

Ante ello, Francisco Maltés, vocero del Comité del Paro, aseguró que el Gobierno aseveró que debe haber acuerdo en el punto de garantías, para empezar la negociación.



"Le hemos preguntado que si no hubiere acuerdo en el punto de garantías podríamos empezar la negociación del pliego de emergencia que radicamos el 20 de junio del año pasado, a lo cual el Gobierno ha dicho que no", apuntó.



De otro lado, el consejero para la Estabilización y vocero del Gobierno, Emilio Archila, aseguró que este jueves hubo avances significativos pero que hoy estuvieron esperando al Comité del Paro "desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche para que pudiéramos continuar ese trabajo".



"Para sorpresa nuestra en lugar de continuar con la metodología que habíamos acordado, hicieron una solicitud de que el documento borrador del 24 de mayo se suscribiera tal como estaba", puntualizó Archila.



Archila agregó que ese texto ha tenido observaciones y por eso han invitado a que el Comité del Paro retome la metodología que "ellos propusieron y que nosotros habíamos acordado, que miremos si hay propuestas para poder hacerlo más rápido, que con seguridad vamos a acoger".

Comité del Paro y Gobierno Nacional. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Sobre los bloqueos, el funcionario aseguró fue una petición que el Ejecutivo pidió luego del 24 de mayo, escuchando el clamor de los ciudadanos. "Nosotros no le estamos pidiendo nada al Comité del Paro que no esté a su alcance, (...) reconocemos que es respecto las entidades o plataformas en las que ellos tengan influencia", sentenció Archila.



Seguidamente Archila señaló que así como se está contemplando "que existan esas garantías para quienes están protestando de manera pacífica, y las protestas en adelante, los colombianos que no marchan también necesitan de esas garantías".



De este modo, enfatizó que así como deben existir garantías para quienes protestan pacíficamente, "exista en adelante una garantía de que el país no va a tener estos sufrimientos".



"Tenemos la confianza en que esta petición, esta voz, sea razonablemente analizada mañana, que la acojan y que podamos, este domingo volver a empezar a trabajar; nuestra expectativa era que lo hubiéramos hecho hoy. Tenemos completamente claro el sentido de urgencia de poder avanzar en este proceso", remató Archila.



Finalmente, el próximo miércoles el Comité del Paro se reunirá con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llegará al país este domingo.



LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @LuisaMercadoD