'El Gobierno está listo para seguir dialogando con Comité del Paro'

En medio de una nueva jornada de manifestaciones que se realizará este miércoles en Bogotá y otras ciudades del país, Emilio Archila, vocero del Gobierno en los diálogos con el Comité Nacional del Paro (CNP), aseguró que el Ejecutivo está listo y en total disposición para seguir avanzando en los diálogos.



Esto luego de que el domingo el CNP se levantara unilateralmente de la mesa de conversación, luego de tres semanas de conversación, por no ver la "voluntad del Gobierno para negociar".



Archila advirtió que el Gobierno está listo para culminar el texto de las garantías para la protesta pacífica, con la metodología que tenían. “Tenemos ya lista la metodología para poder sentarnos a negociar los siete puntos que están dentro del pliego que ellos denominaron de emergencia. Estamos esperando, estamos listos", aseguró a este diario.



El funcionario reiteró la petición de que en la garantía para la protesta social se incluya una regulación a los bloqueos, para que no se vuelvan a repetir de la forma en la que ha ocurrido en esta ocasión.



De este modo dijo que está a la espera de que el Comité Nacional del Paro les diga algo sobre la redacción que propusieron "con la garantía que necesitan la totalidad de los colombianos de que en este paro y futuros no se afecten por bloqueos".



Seguidamente apuntó que esperan que el Comité Nacional del Paro esté "a la altura de las expectativas que tiene el país" y entienda que necesitan volver a dialogar.



De este modo, puntualizó que se sentarán a negociar cuando el CNP "así lo disponga. Lo único que nos podemos hacer es trabajar solos".



Paradójicamente, Fabio Arias, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) le aseguró a EL TIEMPO que el 'balón' está en manos del Ejecutivo y el plazo para que retornar al diálogo "lo establece el Gobierno".



"Estamos esperando que el Gobierno firme el preacuerdo y derogue el decreto 575 para seguir en la negociación, y por eso la manifestación de mañana va a fondo, con el fin de hacerle entender al Gobierno que nosotros estamos esperando una voluntad política de ellos", sentenció.



