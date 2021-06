¿Se podrían suspender las movilizaciones tras reunión con CIDH?

En distintas ciudades del país avanzan este miércoles diversas manifestaciones, convocadas por el Comité Nacional del Paro, para exigirle "la negociación al Gobierno Nacional", que, entre otras cosas, contempla que el Ejecutivo derogue el decreto 575, que militarizó algunos departamentos y municipios, y firma el borrador del preacuerdo de garantías para la protesta social, que quedó listo el 24 de mayo.



Esto, luego de que el domingo se levantó la mesa de conversación, en la que no se llegó a empezar una negociación del pliego de emergencia, que presentó el Comité Nacional del Paro en 2019.

Pero ¿qué va a pasar luego de las manifestaciones de este miércoles?



(Puede leer: Enrique Peñalosa anuncia su candidatura a la Presidencia)



Por ahora, la única movilización que está programada por el Comité Nacional del Paro es la de este miércoles. Pero expertos señalan que algunos sectores, que no se sienten representados por el paro nacional, pueden seguir convocando a nuevas protestas.



De hecho, tras el encuentro del Comité del Paro con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la Asamblea General del Paro, que se realizará seguidamente definirán si convocan a nuevas marchas o no.



"Puede haber un cambio en lo que se haga, no habrá énfasis en las marchas, pero habrá otro tipo de eventos", dijo Óscar Gutiérrez, de Dignidad Agropecuaria.



¿Es decir que el paro se acaba? Los sindicalistas advierten que no. Incluso, entre las nuevas alternativas que contemplan está llevar el pliego de emergencia a la sociedad y a otros escenarios como el Congreso para proponer proyectos de ley con esos asuntos.



(Además: ¿Qué busca el Comité del Paro al convocar marcha para el 9 de junio?)



"Desde el momento en que suspendimos las conversaciones con el Gobierno estamos en un proceso de diálogo y concertación y a las 6:00 p.m. tenemos Comité de Paro ampliado en municipios y departamentos y tomaremos decisiones como cambiar de estrategias y tácticas, en el marco del paro nacional", dijo a su turno Nelson Alarcón, miembro de Fecode.



Esto debido a que en reiteradas ocasiones el Comité del Paro ha señalado que el Gobierno "no tiene voluntad política para negociar".



Así las cosas, después de estos dos encuentros definirán los pasos por seguir y cuáles serán las nuevas formas de movilizaciones, como, por ejemplo, hacer encuentros con sectores claves.



Por su parte, el Emilio Archila, vocero del Gobierno en la negociación con el Comité Nacional del Paro (CNP), ante la pregunta de qué pasa si el Comité sigue convocando a nuevas marchas, aseguró que el Gobierno está listo para culminar el texto de las garantías para la protesta pacífica, con la metodología que tenían.



(No se quede sin leer: Críticas a Daniel Quintero por ir al partido de Colombia)



POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET