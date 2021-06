Comité de Paro dice que dio instrucción de desescalamiento de bloqueos

Minutos antes de empezar un nuevo diálogo entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional, con el cual se busca soluciones para salir de la crisis que atraviesa el país desde hace un mes, los líderes sindicales aseguraron este martes que el domingo tomaron la decisión de buscar desbloquear las carreteras del país.



Este ha sido uno de los puntos que ha puesto como condición el Gobierno Nacional para instalar la mesa de negociación.



“Con mucha autoridad local, los comités departamentales de paro y las personas que están en dichos bloqueos han entrado en esas conversaciones y han venido levantando muchos de los bloqueos que actualmente se desarrollaban a lo largo y ancho del país”, dijo Fabio Arias, fiscal de la CUT.



Por su parte, Nelson Alarcón, integrante del Comité, señaló que "nosotros hicimos un desescalamiento en los puntos de resistencia, como le hemos llamado, el Gobierno les llama bloqueos (...) esa es una demostración más de la voluntad que nosotros tenemos para buscar una solución negociada y concertada a este paro nacional".



Seguidamente señaló que esto lo hacen para que "hoy el Gobierno Nacional no tenga ninguna disculpa de decir que no firma los preacuerdos".



Esto fue respaldado por monseñor Héctor Fabio Henao, uno de los mediadores de los diálogos junto a la ONU, quien reconoció que el Comité del Paro ha hecho un esfuerzo para facilitar los desbloqueos.



“Ha evolucionado. Ayer (lunes) constatábamos hacia las horas de la tarde más de 30 sitios donde se había logrado el desbloqueo, en la noche de dieron más. Venimos con una perspectiva importante de que se van dando pasos significativos”, dijo el representante de la iglesia Católica.



En el comunicado compartido el domingo, los sindicalistas señalaron que "con militarización y violencia", el Gobierno Nacional estaba bloqueando la negociación.



No obstante, algunos ciudadanos se preguntan si esta orden y una negociación con el Comité cesará los bloqueos y el paro nacional. Una encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), divulgada por Noticentro 1 CM& muestra que el 59 por ciento de los encuestados respondieron que es un movimiento sin control, y solo el 29 por ciento le adjudicó ese poder al Comité del Paro. Pero, la mitad de los encuestados aseguraron que sienten que el comité del paro representa sus intereses, aunque el 43 por ciento negó esto.



En cuanto a los bloqueos, la encuesta revela que el 79 por ciento dijo que no está de acuerdo con esta forma de protesta, aunque un 20 por ciento dijo que sí.

¿En qué va el diálogo?

En el último encuentro que sostuvieron las partes este domingo no lograron ningún acuerdo pues el Comité llevó una nueva propuesta, que no estaba en los preacuerdos del 24 de mayo, "donde el tema central es insistir en la desmilitarización de la protesta social y el respeto de los derechos humanos", aseguró.



Además, exigió la derogatoria del decreto 575 de 2021, de asistencia militar en algunos departamentos y municipios del país. No obstante, en el comunicado al que Alarcón hizo referencia este martes, no está la orden explícita de desbloqueo de las vías.



De otro lado, el consejero Presidencial de Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, quien es el vocero del Ejecutivo en los diálogos, advirtió tras la reunión del domingo que el presidente Iván Duque está listo para instalar la mesa de negociación, que permita avanzar en medidas que permitan levantar el paro.



“Nosotros estamos listos para iniciar esa negociación y la prueba de la más completa buena fe está en que el domingo pasado llevamos un documento de metodología. Nosotros preparamos un documento con una metodología absolutamente transparente con estándares internacionales para buscar acuerdos”, dijo.



Pero agregó que al Comité del Paro, "debe evaluar y señalar que los bloqueos no son una forma de protesta”.



"Los bloqueos no son admisibles, ojalá ellos (Comité del Paro) ejerzan una influencia para que se levanten los bloqueos, aquí no le estamos pidiendo ningún imposible”, sentenció.



De este modo, el encuentro terminó con distancias entre las partes por cuenta de la militarización y los bloqueos.



Incluso el Comité convocó a nuevas marchas para este miércoles, 2 de junio.



POLÍTICA

