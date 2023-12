Comisión segunda, insatisfecha con explicaciones del canciller Leyva: así fue el debate

Un tensionante debate de control político se llevó a cabo contra el canciller Álvaro Leyva este miércoles en la Comisión Segunda del Senado. El ministro de Relaciones Exteriores fue citado para responder sobre la polémica licitación de los pasaportes y la posición de Colombia frente al conflicto entre Israel y Hamás.

En el debate hubo varios rifirrafes entre Leyva y los senadores, quienes al final aprobaron con ocho votos a favor y dos en contra una proposición en la que declararon que no quedaron satisfechos con las respuestas entregadas por el Canciller.



Leyva inició su intervención asegurando que "este debate apenas comienza", pero después les pidió a los congresistas que leyeran las resoluciones que ha emitido en medio del polémico proceso de licitación de los pasaportes.



"Les pido que para la próxima vez se hayan leído las resoluciones, no hay nada peor que hacer debates sin conocer el contenido. Parte de las respuestas están ahí, lo que me lleva a pensar, con la mayor consideración y respeto, que usted no se ha leído las resoluciones", dijo Leyva tras la primera intervención de Gloría Flórez, senadora del Pacto Histórico. Además, insinuó que no había sido citado.



Eso causó molestia por parte del presidente de la Comisión, el senador Lidio García, quien le pidió respeto y aseguró que sí leyeron los documentos y que además lo han citado en reiteradas ocasiones. "No puede venir a echar el agua sucia a nosotros", indicó.



Florez, por su parte, le exigió respeto. "Usted me está acusando de que no estoy informada. He hecho un ejercicio y esfuerzo por obtener información. Si usted no nos entrega otra información es un problema de la Cancillería. Ustedes no vinieron a hacernos un debate de control político al Senado, es al contrario. Yo sí le pido respeto. Parte del machismo está en que le responde a la mujer que no está documentada. Por favor, respeto a las mujeres".

Desde mi ejercicio legislativo y en mi apoyo Irrestricto a nuestro gobierno, llamo la atención de nuestros funcionarios para resolver dudas que puedan surgir en su gestión, y a que sus actuaciones estén acorde a los principios inmersos en el proyecto del cambio como lo son el… pic.twitter.com/B4BXxjiJYP — Gloria Flórez Senadora (@GloriaFlorezSI) December 13, 2023

"Hemos tratado de iniciar un debate tranquilo y usted está haciendo señalamientos que no son y no se lo vamos a permitir", agregó García.

Canciller negó haber gritado a Martha Lucía Zamora

El ministro, por otro lado, se refirió a Martha Lucía Zamora, la saliente directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), quien estará en el cargo hasta el 18 de diciembre.



Zamora salió de la dirección de la Andje días después de que se señaló al canciller de haberla gritado en Casa de Nariño. Leyva le habría reprochado por las diferencias que tienen respecto a la demanda de la compañía Thomas Greg & Sons por la licitación fallida de pasaportes.



La saliente directora insistía en que se debe buscar una conciliación (de hecho, este 15 de diciembre es la audiencia), lo cual dejaría a Thomas Greg & Sons con el contrato definitivamente por cuatro años más, mientras que el presidente Petro y el canciller defienden el nuevo proceso licitatorio para definir la empresa que se quedará con este millonario contrato.



Leyva cuestionó a Daniel Coronell por su reporte en La W en el cual narró lo que habría sucedido en Palacio entre Leyva y Zamora. Luego negó haberla gritado, dijo que su trato con ella siempre fue respetuoso y reprochó que el periodista, supuestamente, no lo llamó.

Facebook Twitter Linkedin

Canciller Álvaro Leyva en el debate. Foto: Cancillería

Coronell respondió e indicó: "El señor canciller ⁦@AlvaroLeyva ⁩ falta a la verdad en la Comisión Segunda del Senado. Aquí está el mensaje que prueba que lo invité a hablar en ⁦ @WRadioColombia".



El ministro, por otro lado, negó el maltrato verbal frente a Zamora. "No fue así (...) A veces lo que se dice es para que uno salga, yo no soy tan torpe, yo soy una persona mayor, de tal manera que lo dejé pasar (...) A mi me extrañó que la doctora Zamora, con la que he tenido una buena relación, hubiera dicho lo que dijo".



Y después la cuestionó: "¿Cómo la supuesta defensora del Estado puede estar de acuerdo en que se le entregue a dedo un contrato millonario a un contratista vía conciliación?", refiriéndose a Thomas Greg & Sons.

En sus reparos a Zamora, agregó: "¿No será que la doctora Zamora quiere convertir su salida en un episodio de maltrato cuando en realidad lo que hay es un trabajo deficiente de su parte e incluso comportamientos contractuales dudosos?



El ministro fue más allá y la señaló de tener "comportamientos sospechosos" en dos contratos de la Adje. Leyva indicó que las pruebas de estas acusaciones las entregará a la Fiscalía.



Zamora respondió a estos señalamientos. "El Canciller @AlvaroLeyva utiliza el ataque infundado a través de una supuesta corrupción de la Agencia para defender su propia responsabilidad en el manejo delictivo de la licitación de pasaportes. No respondió nada y su personalidad, intereses y medios hablan por si solos", dijo en X.



Respecto a los contratos, dijo: "El Canciller @AlvaroLeyva tuvo que emplearse a fondo para buscar que le parecía extraño. Son dos contratos internacionales que tuvieron que ser ampliados porque no preveían desde su inicio una tercera audiencia. Todos los contratos son rigurosamente vigilados".

Facebook Twitter Linkedin

Martha Lucía Zamora, cabeza de la ADJDE y el canciller Álvaro Leyva. Foto: Archivo particular

Ahora bien, Zamora, en medio de esta controversia, indicó que en Paris, Francia, se habría dado una reunión entre el hijo de Leyva y Juan Carlos Losada, el director jurídico de la Cancillería en la que supuestamente se habría hablado sobre el millonario contrato de los pasaportes. Por estos señalamientos, Zamora fue llamada a declarar tanto en la Procuraduría como en la Fiscalía.

El Canciller hizo referencia a eso y en el debate manifestó: "Mi niño pasado mañana cumple 54 años. En un debate dije: pregúntenle, denúncienlo, llévenlo a la Fiscalía. El que no debe, no teme (...) ¿Qué tiene de malo que mi hijo y yo nos encontremos? Mi hijo y yo nos encontramos donde nosotros queramos", respondió. Y es que en dicha encuentro en Paris también estuvo el ministro. Leyva también salió en defensa de Losada.

Lo que dijo el canciller Leyva sobre la licitación de los pasaportes

Ahora bien, sobre la licitación de los pasaportes, Leyva sostuvo que la decisión de declarar desierto el proceso de la licitación 01 del 2023 obedeció a las observaciones presentadas por los oferentes que "consideraban que los pliegos no garantizaban los principios de libre concurrencia e igualdad de oportunidades".



Sobre la empresa Thomas & Greg mencionó que "no es cierto que ellos simplemente se hayan ganado las adjudicaciones en los últimos 20 años. Desde 1970 proveen los pasaportes. Hace 52 años".



Por otro lado, el presidente de la Comisión aprobó la creación de la subcomisión de seguimiento y acompañamiento al nuevo proceso licitatorio.



“Nosotros como senadores, nuestro acompañamiento es como control político. Tenemos derecho avalado por la constitución de hacer esos acompañamientos y crear subcomisiones dentro de nuestra comisión”. Anunció que esta subcomisión estará conformada por los senadores José Luis Pérez, Mauricio Giraldo, Gloria Florez, Paola Holguin y Lidio García.

REDACCIÓN POLÍTICA