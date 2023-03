Por medio de un comunicado, la Comision Intereclesial de Justicia y Paz aclaró que Juan Fernando Petro, el hermano del Presidente, y el abogado Pedro Niño nunca han establecido un vínculo contractual, laboral, o de voluntariado con esta organización.



Hicieron la aclaración porque en las últimas semanas ha asociado a ambos como integrantes de la entidad.



"Juan Fernando Petro y Pedro Niño nunca han establecido vínculo contractual, laboral, o de voluntariado con nuestra organización", indicó la Comision Intereclesial de Justicia y Paz.

Así mismo, señalaron que ambos, como muchas otras personas, han participado en algunas oportunidades de eventos que la empresa ha organizado. Ejemplo de ello, los Festivales y Encuentros de las Memorias, que son desarrollados en distintos territorios del país.

Añadieron que las actividades impulsadas desde el 2002, que fueron orientadas por el hoy Comisionado de Paz, Danilo Rueda, han incluido visitas carcelarias en las que se ha coincidido con abogados, según la organización, "siempre en la promoción del derecho a la verdad y la construcción de garantías de no repetición".

"Estas actividades tienen un carácter incluyente, amplio y buscan generar espacios de acercamiento desde el derecho restaurador entre quienes han sufrido las graves consecuencias del conflicto armado (...) Algunas de estas han sido reportadas a la Jurisdicción Especial de Paz y contaron con la participación de Comisionados de la Verdad", se señaló en el comunicado.

Finalmente, la organización puntualizó que la participación de Juan Fernando Petro y Pedro Niño en dichos espacios ha sido de título personal, lo cual han agradecido como lo han hecho con quienes también han asistido a estas actividades.



Cabe recordar que en su momento, Juan Fernando Petro se manifestó sobre el pedido del Presidente de ser investigado y, entre otras cosas, se refirió a esta entidad.



"Debo aclarar que no soy un advenedizo en el tema de la paz ya que como exmiembro

de la Comisión Intereclesiástica de Justicia, Paz y Reconciliación y de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales, con epicentro de acción distinto, y sin lazos comunicantes con la Comisión de Paz del gobierno actual, en cabeza de Danilo Rueda, he desarrollado un trabajo silencioso a lo largo de los territorios apartados, en medio de las comunidades, el cual nunca ha implicado el ofrecimiento de beneficios a condenados a cambio de dádivas", dijo el hermano de Petro.

KAROL PASTRANA

REDACCIÓN POLÍTICA

