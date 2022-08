Este lunes se divulgó el informe de la comisión de empalme delegada por el presidente electo Gustavo Petro para recibir el balance del gobierno saliente de Iván Duque. El reporte incluye recomendaciones, propuestas y alertas críticas de cada uno de los sectores evaluados en el proceso.



El informe señala que se construyó a través de un proceso "participativo y crítico" siguiendo una metodología clara y herramientas analíticas que involucró a poblaciones de diferentes sectores y regiones, incluyendo a un total de 2.853 personas.



Su construcción tardó cinco semanas y su objetivo consistió en identificar recomendaciones, acciones en los primeros 100 días y traslucir la información para funcionarios público y ciudadanía.



Las principales 'alertas críticas' halladas en el informe de empalme son las siguientes:

Inclusión

-Revisión urgente del estado financiero del DPS debido a los grandes recortes realizados por parte del DNP a los proyectos de inversión de la entidad para el 2023, que ascienden a 10 billones de pesos; específicamente en los programas de transferencias monetarias (Ingreso Solidario).



Salud



-Insostenibilidad del sistema, expresada en deudas acumuladas por las EPS por ~20 billones de pesos, déficit de 6,4 billones en el presupuesto de 2022 y de 4,6 billones en 2023, 14 EPS en riesgo de liquidación (~10 millones de afiliados) y proceso de auditoría del giro directo a prestadores por parte de ADRES tiene imprecisiones y riesgos de corrupción.

Educación

-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio: contratos de 10 operadores vencen el 30 de octubre, por 8 billones de pesos.

Paz

-Revisión integral de la Política de Paz con Legalidad y los 5 fondos que la integran, siendo el prioritario el Fondo Colombia en Paz (9 billones de pesos; comprometidos 8,2 billones).

Ciencia y Tecnología



-El presupuesto adjudicado para 2023 tiene una inflexibilidad del 93,4 %, producto de cupo de vigencias futuras aprobadas de la cohorte 2019-2021, FIS, Colfuturo y las cifras proyectadas en el Conpes DIE por un valor de 216.814 pesos. Este techo deja solo un 6,6 % para funcionamiento.



Información estadística



-La ejecución de recursos de los créditos provenientes de Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo se encuentra en estado crítico, a tal punto que de no ejecutarse la programación que se tiene a la fecha, ambos bancos darían calificación negativa al proyecto de Catastro Multipropósito.

Pandemia

-1,8 millones de personas en “afiliación por emergencia” están en incertidumbre y no hay fuente clara de financiamiento. Para finalizar el año se requieren 816 mil millones de pesos. En julio, 684 mil personas pasaron a estado de “retirados” sin garantías claras para su atención.

Minas y Energía

-El FEPC está en déficit. MinMinas y MinHacienda ya tienen adelantado borradores de decreto que no hemos revisado, que establecen un procedimiento para el pago de la Nación a Ecopetrol y establecen un procedimiento (fórmula) para fijar los precios de los combustibles líquidos de la gasolina y diésel. Es de suma urgencia tomar definiciones sobre la hoja de ruta en el FEPC y el precio de los combustibles.



-Con la salida de tres comisionados de la CREG y el nombramiento de sus reemplazos antes del 7 de agosto, el gobierno Duque mantiene el poder en la gestión de esta entidad clave para la regulación y funcionamiento, especialmente del sector eléctrico e hidrocarburos. Con estos tres, y otro comisionado recién cambiado por Duque, este gobierno contaría con las mayorías en la CREG.



-Venta (privatización) de Invercolsa por parte de Ecopetrol, la cual es además la filial que produce el gas licuado propano. Esta venta significa el desmembramiento de Ecopetrol, que comenzó en 2007 con la venta del 10% de las acciones.

Justicia

-Se debe suspender el otorgamiento de licencias para el cultivo de cannabis mientras se posesiona el presidente Gustavo Petro, en ocasión del alto número de licencias entregadas a empresas multinacionales. El enfoque que se pretende en este nuevo Gobierno es la priorización del cultivo para las organizaciones campesinas (y sin costo), suprimiendo la dirección de política de drogas adscrita al Viceministerio de Política Criminal para trasladar sus funciones a una alta instancia presidencial especializada en el tema, con enfoque de DD. HH.



Ambiente

-Insuficiente preparación y respuesta con consideraciones ambientales y de cambio climático para la atención de amenazas y riesgos climáticos en áreas altamente vulnerables, tales como el fenómeno de la niña, la temporada de huracanes, entre otros.

Comercio, Industria y Turismo



- TLC con Emiratos Árabes no prevé denominación de origen.

Deporte



-Auditoría a obras del deporte. El presente año tiene como presupuesto 523 mil millones en obras, la cifra más alta en la historia. Considerando además la ley de garantías, se requiere una inspección relevante del estado de las obras licitadas y en proceso de licitar.

Cultura

-Conflictos jurídicos y riesgos de embargo: se encuentran detenidas obras para la construcción de museos, Casas de la Cultura y Centros Históricos debido a conflictos jurídicos y contractuales. La inversión en estos proyectos asciende a 162.244 millones de pesos.

Agropecuario



-Problemas de tierras en la ANT: según información oficial, 1,9 millones de hectáreas han sido incorporadas al Fondo de Tierras, cuando solamente en 18 mil hectáreas se ha podido verificar que no hay ocupaciones y por lo tanto no las ha adjudicado. En el restante 99 % de las tierras que afirma hacen parte del Fondo, la ANT no ha realizado acción alguna para lograr su recuperación y posterior redistribución.



-Descapitalización del Banco Agrario por 700 mil millones de pesos.



-En septiembre de 2022 se abren las importaciones de arroz desde Perú (CAN); deben revisarse y fortalecerse controles marítimo y terrestre.



Transporte



-Solución al contrato del RUNT que vence en septiembre y el nuevo contrato inicia en junio de 2023 (9 meses sin garantía de continuidad del servicio).



-Solución de contratos para proveer la navegabilidad del río Magdalena y Canal del Dique (3,9 billones de pesos adjudicados a un único proponente –SACYR– cuestionado).



-Establecer una estructura administrativa y operativa urgente para retomar la operación de los aeropuertos de Cartagena y Cali, ante la finalización de los contratos de concesión.



-Liquidación unilateral del contrato de la empresa OHL pone en riesgo el proyecto del Aeropuerto del Café.

TLC



-Renovaciones de licencias de uso del espectro, en particular TIGO, renovación de concesiones de espectro y banda 6 Ghz.



-Disponibilidad, valoración y adjudicación del espectro radioeléctrico para 5G.

Presidencia

-Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres: proyecto La Mojana con compromiso de 1,8 billones de pesos sin estudios/diseños que lo soporten, a vigencias futuras hasta 2026; insuficientes recursos para su funcionamiento y capacidad operativa para atender emergencia prevista para el segundo semestre de este año.



-Proyecto en ejecución por 400 mil millones de pesos representa el 50 % del presupuesto del DAPRE: “Apoyo a la gestión financiera para el desarrollo de programas y proyectos para la implementación del PMI1 Nacional”.





