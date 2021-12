Con una votación de 12 contra 2, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes archivó la indagación contra el presidente Iván Duque por el caso de la Ñeñepolitica y supuesta compra de votos con dineros del narcotráfico cuando era candidato.



(Lea también: ¿Por qué Álex Char sí mueve el ajedrez político?).



“La actuación procesal no arrojó las pruebas suficientes para poder formular acusación alguna, si posteriormente llegaren a aparecer nuevos hechos se podría reabrir dicha investigación, no queda muerta”, indicó el representante investigador Jhon Jairo Cárdenas.

Además añadió que “no encontramos ningún indicio fuerte que indicara que el señor presidente de la República actuó o tuviese algún tipo de compromiso en una eventual compra de votos ni mucho menos que dicha compra de votos se hubiera realizado con recursos ilegales, es decir, provenientes del narcotráfico. No encontramos nada a ese nivel”.



(Le recomendamos leer: Gustavo Bolívar dice que no se posesionará si no eligen a Petro).

No encontramos ningún indicio fuerte que indicara que el presidente tuviese algún tipo de compromiso en una eventual compra de votos FACEBOOK

TWITTER

En medio de la sesión en la que se aprobó el auto inhibitorio que pedía el archivo de la investigación, se presentó una discusión por una recusación presentada por Gustavo Petro en contra del presidente de la Comisión de Acusación y representante investigador, Óscar Villamizar.



"Esto lo archivaron con todo tipo de irregularidades, jugaditas, para que efectivamente este caso no continuara. No se hizo una investigación profunda, no se citó y no se hizo todo un análisis riguroso frente a las pruebas que había en este momento”, indicó el congresista Toro.



(Siga leyendo: Álex Char se prepara para presentar sus firmas para avalar su candidatura).



POLÍTICA