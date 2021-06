Expectativa por nueva reunión entre Gobierno y Comité del Paro

Luego de más de un mes de protestas que han dejado al menos 17 muertos y más de 2.000 heridos, el país está expectante a que el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro instalen lo más pronto posible una mesa de negociación con el fin de buscar la salida a la crisis que atraviesa el país.



Antes del comienzo del encuentro, Óscar Gutiérrez, director de Dignidad Agropecuaria e integrante del Comité Nacional de Paro, aseguró que el Gobierno no quiere negociar el pliego de emergencia. En breves declaraciones también agregó que "detrás de esa negativa tiene que ver el Centro Democrático y los gremios económicos".



Por su parte, Nelson Alarcón, representante de Fecode y del Comité de Paro, se mostró firme en la intención de mantener el paro hasta que el Gobierno cumpla con su palabra y agregó que en las marchas se están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para evitar los contagios.



"El paro no para. Llevamos 37 días de paro y seguiremos así. Necesitamos todas las garantías para podernos sentar y que el Gobierno firme los preacuerdos para ponernos a negociar. No representamos a todos, pero sí a un buen grupo de pesonas que están inconformes y han resuelto apoyar el paro", agregó el dirigente.



También se mostró complacido con la medida de la vacunación para todo el personal de maestros por lo cual eso ayudaría al regreso normal de las aulas.



Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a través de su cuenta de Twitter, hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Comité de Paro: no necesitamos tomas de Bogotá, necesitamos tomas de decisiones, diálogo y acciones concretas para aumentar la inversión en empleo y educación que es lo que los jóvenes, con razón, reclaman.

El primer avance

El levantamiento progresivo de los bloqueos fue el principal avance del pasado martes del diálogo entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro, cuyas conclusiones entregó el vocero del Ejecutivo y consejero Presidencial para el Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.



Archila habló ese día al final de una nueva reunión entre el Gobierno y el Comité del Paro, en la cual los temas centrales fueron la terminación gradual de estos cierres y la asistencia militar en algunas regiones.

Óscar Gutiérrez, director de Dignidad Agropecuaria

“En el reporte que entregaron los garantes se notó que hubo una disminución en el número de carreteras que tienen bloqueos y eso el Gobierno lo ve con los mejores ojos. Pero lo que necesitamos es que haya total cese de esos bloqueos”, afirmó en ese momento el vocero.



