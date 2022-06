Colombia es uno de los países que ha jugado un importante liderazgo en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Ese espacio ganado se debe a que fuimos un país promotor del mecanismo, pero sobre todo que en los últimos cuatro años alineamos todo nuestro Plan Nacional de Desarrollo al cumplimiento de cada uno de los objetivos con cada una de las metas sectoriales del Plan, lo que ha sido destacado por el PNUD como una buena práctica internacional.

Más allá de las discusiones y mediciones en las cuales nuestro país ha logrado destacados resultados, es pertinente examinar cómo en cada uno de los objetivos, Colombia ha alcanzado hitos históricos a pesar de los devastadores efectos para el mundo que trajo la pandemia.



El ODS número uno, que aboga por el fin de la pobreza, tiene hoy en Colombia un resultado elocuente, como lo es que en el año 2021 Colombia registró la menor pobreza multidimensional desde que de la mano del PNUD empezamos a utilizar esta herramienta de medición hace más de 12 años. Esto se debe a la ampliación y fortalecimiento de la red de protección social llegando a 11 millones de hogares con transferencias económicas, para beneficiar a 30 millones de colombianos.

Estamos expandiendo a su máximo histórico las áreas protegidas, sembramos 1 millón de corales, consolidamos más de 158.000 hectáreas de silvopasturas

También hemos tenido una inversión sin precedentes en mejoramientos de vivienda y cobertura de vías terciarias, agua y electrificación, programas de apoyo para incentivar el empleo en la población joven entre 18 y 28 años logrando que más de 286.000 fuesen contratados y así, cerrar brechas de manera acelerada.



En cuanto a los ODS 2, 3 y 4, que se refieren a hambre cero, salud y educación, los resultados también marcan impactos referenciales. No solo hemos logrado en estos cuatro años reducir las muertes por desnutrición en más de un 35 por ciento, sino que logramos duplicar las unidades de cuidado intensivo, sanear las deudas históricas del sector salud y superar el 99 por ciento de cobertura en los sistemas contributivo y subsidiado. En educación logramos la Educación Superior Pública Gratuita para los estratos 1, 2 y 3 y dejamos a Colombia con una expansión de la jornada única escolar del 20 por ciento frente a la irrisoria cifra del 11 por ciento cuatro años atrás. A eso es pertinente agregar que dejaremos más de 400 nuevos colegios, 12.000 nuevas aulas y más de 600.000 estudiantes graduados con doble titulación.



En lo relativos a los ODS 5, 6, 7 y 8, que a su vez se enfocan en igualdad de género, agua y saneamiento, energía asequible y no contaminante y trabajo decente y crecimiento económico, los hechos son incontrovertibles.



Colombia en estos cuatro años logró por primera vez que tuviéramos una mujer Vicepresidenta de la República, un gabinete paritario, un 46 por ciento de los altos cargos del Estado en cabeza de mujeres validado por el Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP) y que hayamos logrado el mayor presupuesto con trazador orientado a la mujer. En agua y saneamiento hemos logrado que cerca de 3 millones de personas tengan acceso al agua por primera vez en condiciones seguras y potables; y en términos de energía pusimos en marcha la revolución de las energías renovables pasando de incipientes 28 MW de capacidad instalada en renovables no convencionales a dejar instalados y en instalación cerca de 2.800 MW, además de 4.500 más para instalarse en los próximos 2 años.



Lo que al agregarse que hemos cerrado el 50 por ciento de la brecha de electrificación rural, valida que somos el gobierno de la energía limpia y equitativa.



En lo relativo a empleos decentes y crecimiento basta con reconocer que logramos el mayor aumento real del salario mínimo en casi 50 años, la menor tasa de informalidad laboral registrada por Colombia y la mejor cifra de crecimiento de nuestra historia con un 10,6 por ciento en el año 2021, lo que nos permite alcanzar en el primer trimestre del año 2022 el mejor primer trimestre en términos de crecimiento en lo que va corrido de este siglo.



Los ODS 9, 10, 11 y 12 no se quedan atrás. Estos se refieren a industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades sostenibles y producción y consumo responsables. En estos cuatro años llegamos a la mayor inversión como porcentaje del PIB en ciencia y tecnología, creamos el Ministerio de Ciencia y Tecnología, alcanzamos la mayor inversión extranjera en industrias creativas y hemos sido destacados como líderes regionales en cultura emprendedora por medios especializados.

Obras como el Túnel de la Línea, el cruce de la cordillera Central y más de 17 vías de 4G terminadas e inauguradas para el 7 de agosto,

Logramos en el año 2021 que el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, fuera menor en el año 2021 frente al año 2019, mostrando el impacto de la agenda social, pusimos a nuestras ciudades como líderes en movilidad limpia con la flota de transporte de pasajeros con vehículos eléctricos más grande de la región y logramos un crecimiento exponencial en los negocios verdes, las empresas BIC y los acuerdos de carbono neutro por parte de centenares de empresas.



Tal vez uno de los compromisos más elocuentes tiene que ver con los ODS 13, 14, 15 y 16. Estos hacen referencia a la acción por el clima, la vida submarina, vida y ecosistemas terrestres y paz, justicia e instituciones sólidas. Colombia, en estos cuatro años, fijó la meta de carbononeutralidad para el año 2050 y la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 51 por ciento para el año 2030.



Además, pasamos de los discursos a los recursos en lo relativo a la paz con legalidad, donde alcanzamos la mayor titulación de predios rurales en la historia de Colombia con más de 50.000 títulos, 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial con una inversión que supera los 12 billones de pesos y la menor tasa de homicidios promedio en un cuatrienio en los últimos 40 años.



También podemos decir que, en materia de infraestructura, aparte de lograr la inauguración del mismo número de KM que en los primeros 25 años de concesiones, dejamos la mayor inversión en vías terciarias registrada en un cuatrienio.



En cuanto al ODS 17, relacionado con las alianzas, es importante destacar que hoy por hoy los sectores público y privado trabajan de la mano para alcanzar estos objetivos. Este es el resultado del Primer Plan Nacional de Desarrollo donde todas sus metas tienen impacto en un ODS.



En el pasado, los ODS eran un lindo discurso que servía para hacer prólogos a libros y hacer bellas presentaciones en Power Point. Hoy es otra cosa. Hoy es con hechos como Colombia muestra sus resultados.



IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Presidente de la República de Colombia