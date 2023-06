Según el ex ministro y ex senador, el cese al fuego firmado esta semana entre el Gobierno y la guerrilla del Eln es una muestra de que “ahora todo valdrá para mantenerse en el Gobierno”.



“No tengo duda de que ahora todo valdrá para mantenerse en el gobierno. Y lo uno puede ser tan grave como lo otro. Para la muestra, el cese del fuego con el Eln anunciado esta semana”, afirma el columnista.

Y agrega: “No creo equivocarme al afirmar que se les entregó el control de los territorios en donde operan. Seguirán extorsionando y secuestrando y violentando a la población civil ante la mirada atónita de nuestra Fuerzas Armadas y de Policía”.



El columnista también critica las marchas de la semana anterior, convocadas por el Gobierno para defender las reformas que avanzan a paso lento en el Congreso. Según Vargas, en esas marchas fue evidente la ausencia “del pueblo” y señala: "¿Cuál mandato popular? ¿El de los 15.000 millones?”



“Sea la oportunidad para decir que lo único que uno no advierte en las marchas es la presencia del pueblo. Solo funcionarios sacados de sus oficinas, maestros que abandonan sus clases, jóvenes en uniforme escolar, congresistas con excusas médicas y sobre todo sindicalistas con viáticos movidos por la defensa de sus descomunales privilegios”, escribe en su columna.



Además, critica lo que llama un “tono irrespetuoso” del presidente Petro con las instituciones e incluso con su propio gabinete ministerial.



“Irrespetó al Congreso y a su propio partido. Arropado en la bandera del pueblo, insultó y descalificó a todos, incluso a sus propios ministros, a quienes ahora les tocará ir a armar la revuelta en todos los municipios del país con las amenazantes marchas y asambleas populares”.



Sin embargo, el ex candidato a la Presidencia destacó los buenos resultados económicos conocidos en los últimos días aunque los atribuyó a la tormenta política que enfrenta el Gobierno y que han frenado los proyectos de reformas en el Congreso.



“La economía y los mercados han respondido, y de qué manera, al anunciado hundimiento del desastroso paquete legislativo. No hay mal que por bien no venga y no tengo duda, tampoco, de que este escándalo pasará su cuenta de cobro en las elecciones regionales”, concluye.



REDACCIÓN EL TIEMPO.COM