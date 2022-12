Tras la tormenta que se generó el fin de semana de Navidad por las polémicas declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, según el cual la plata del ahorro pensional de los colombianos podría ser usada para financiar proyectos como 'el tren de Barranquilla a Soledad, el presidente Gustavo Petro salió en la mañana de este lunes a acotar esas afirmaciones.



(Lea también: Jaime Dussán desata polémica por declaraciones sobre reforma pensional).

Petro rectificó a Dussán en un trino en el que aseguró que "no es cierto que el ahorro que el gobierno haga de sus transferencias a Colpensiones hoy se gaste mañana, con la reforma, en infraestructura". Y también dijo que "eso hacen hoy con billones de pesos los fondos privados de pensiones". En efecto, parte del portafolio de inversión de los fondos privados va a la financiación de grandes proyectos de infraestructura, pero se trata de inversiones que tienen garantizado no solo el retorno de los dineros sino la generación de ganancias. De esta manera, se garantiza la rentabilidad del ahorro pensional de cada cotizante.



Según Petro, no sería la plata que los colombianos tienen en los fondos lo que iría a proyectos de infraestructura, sino lo que eventualmente se ahorre al no tener que girar plata del Presupuesto Nacional para cubrir gasto pensional de Colpensiones.



"Solo en los dos primeros años gastaremos la mitad del ahorro presupuestal en disminuir el déficit fiscal que heredamos para disminuir los costos del endeudamiento nacional y producir así, un segundo ahorro presupuestal que sí puede ser destinado a inversión en infraestructura", dijo Petro.



"Al lograr que parte de las cotizaciones que se hacen a los fondos privados vayan, a partir de la reforma, a Colpensiones, garantizando la pensión de los cotizantes, se logra la disminución de la parte del presupuesto que el gobierno que gira a Colpensiones", agregó el mandatario en su cuenta de Twitter.



El sábado, Jaime Dussán aseguró que en el 2023 el Gobierno se la jugará por la reforma pensional y dijo, entre otras cosas, que la plata que los colombianos tienen en los fondos privados de pensiones podría destinarse a proyectos sociales y la construcción de proyectos como el tren de una costa a otra que Petro propuso en campaña y que le valió en su momento serias críticas de los expertos en infraestructura.



Incluso, Dussán sugirió que Colpensiones podría convertirse en un banco "de primero y segundo piso".



La mención del proyecto del tren le valió cuestionamientos a Dussán, pues revivió una salida de campaña que, en opinión de expertos, no solo es poco viable desde el punto de vista de infraestructura y ambiental sino que podría ser también no rentable, lo que al final representaría la pérdida del ahorro pensional de los colombianos.



Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda y excandidato presidencial, señaló al respecto: “¿Qué le da el derecho al señor Dussán a malgastar el ahorro de todos?¿Invertir mis ahorros pensionales de 40 años en un tren entre Buenaventura y Barranquilla, imposible de construir y con rentabilidad negativa? Eso equivale a botar nuestros ahorros por el desagüe”.



El también exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo Salazar, calificó por su lado como "un disparate maýusculo" la propuesta de Dussán y dijo que esa "obra faraónica" valdría hasta 700 billones de pesos.

No es cierto que el ahorro que el gobierno haga de sus transferencias a colpensiones hoy se gaste mañana, con la reforma, en infraestructura. Eso hacen hoy con billones de pesos los fondos privados de pensiones. Véalo en la Ruta del sol II y en el puente de Chirajara. — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 26, 2022

A diferencia de lo que había dicho el Presidente sobre la reforma pensional, Dussán planteó también que en el sistema solo quedaría una entidad administradora de carácter público. “Vamos a hacer un solo sistema pensional en Colombia y a buscar un régimen de transición para que todos los que tengan derecho a pensionarse se metan a Colpensiones”, dijo.



De lo que se había venido hablando hasta ahora era de que parte de las cotizaciones de las personas que más salario reciben en Colombia fuera a Colpensiones, pero dejando abierta la posibilidad de que por pudieran seguir aportando a fondos privados por el valor excedente.

Jaime Dussán, presidente de Colpensiones. Foto: César Melgarejo/El Tiempo

“La división en la última ley que permitió la presencia de fondos privados y fondos públicos ha generado una diferencia y una atracción mentirosa (...), los fondos privados de pensiones reciben ahorros, pero no pensionan”, dijo Dussán.



