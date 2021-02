Así se podrá casar o divorciar de forma virtual, sin ir a notaría

El Gobierno lanzó oficialmente la notaría digital, que consiste en que los usuarios podrán realizar, de manera virtual, los trámites en los despachos que vayan cumpliendo con los requisitos técnicos. La superintendente (e) de Notariado y Registro, Fernanda García, le explicó a EL TIEMPO los detalles de este plan.

¿Qué significa que haya una notaría digital?



Significa que entran en vigencia los procedimientos que estableció la Superintendencia para prestar el servicio público notarial a través de medios digitales y electrónicos. Esto se desarrolla en virtud del decreto 2106 del 2019 que expidió el gobierno nacional. Así la superintendencia entró a la reglamentación expidiendo dos actos administrativos y sus anexos técnicos que fijan el procedimiento que tiene que cumplir cada notaría para entrar a operar digitalmente.



¿Esto qué implica?



Que los usuarios del servicio público notarial pueden hacer cualquier trámite virtual, desde la comodidad de su casa u oficina, respecto del acto que necesiten en la notaría de su elección.



¿Cuál es el paso a seguir?



Cada notaría va a reportar a la Superintendencia de Notariado y Registro que ya cumple con los requisitos establecidos en los anexos técnicos y en los actos administrativos para entrar a operar digitalmente. La Superintendencia procederá a verificar el cumplimiento de sus requisitos para permitir que esta notaría preste el servicio. Nosotros vamos a publicar en la página web las notarías que queden activas para prestar el servicio de esa manera.



¿Cuáles trámites se podrán hacer virtualmente?



En las notarías hay más de 450 trámites notariales y estos se van a poder hacer de manera virtual, a excepción del registro civil de nacimiento, cuya política está en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Pero todos los demás como las enajenaciones, los divorcios, cesación de efectos civiles, autenticaciones, declaraciones, compraventa o disoluciones se van a poder hacer de forma virtual.



¿Cuál es el mayor beneficio para el ciudadano?



Que, por ejemplo, los colombianos se van a poder casar desde la comodidad de su casa, acreditando los requisitos que va a establecer la notaría. Además de la inmediatez, agilidad, ahorro en costos de desplazamiento, entre otros.

¿Cuáles notarías ya cumplen los requisitos para comenzar con los trámites digitales?



Varias notarías nos solicitaron la verificación de los requisitos y estamos estableciendo el cumplimiento para darles la verificación y que entren a operar. Yo creo que antes de un mes ya se está prestando el servicio de forma digital. En este momento hay algunos servicios que ya operan de forma digital, como la solicitud de cita o el estado actual del trámite de la escritura, entre otros.



¿En cuáles ciudades estarán las primeras notarías listas?



En Bogotá y algunas ciudades principales.



¿Pero después se podrá hacer en todas las notarías?

Nosotros tenemos en notarías de primera, segunda y tercera categoría en el país y nosotros estamos apuntándole que todas las notarías del país puedan entrar a operar digitalmente. Estamos dándole un apoyo a las notarías de segunda y tercera categoría para que tengan la garantía en conectividad de que van a poder operar de forma digital.



Fernanda García es Superintendente delegada para el Notariado. Es abogada, especialista en Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana. Foto: Cortesía

¿Qué pasa en las regiones sin internet?



Con el apoyo del Ministerio de las TIC vamos a procurar que las 911 notarías del país puedan tener conectividad.



Es decir, ¿la firma de las escrituras se podrá hacer en línea?



Esa es una de las partes más importantes que estamos desarrollando, porque estamos hablando de firma electrónica para el usuario y firma digital para el notario. Eso se hace en el enrolamiento.



¿Cómo es eso?



El usuario asiste a una notaría y solicita que de ahora en adelante pueda solicitar cualquier trámite virtual. El notario registra sus datos, con toda la seguridad de la información, y crea un usuario. A partir de ahí la persona podrá solicitar cada trámite notarial. La persona puede elegir cualquier notaría de su elección, lo importante, si quiere hacer un trámite virtual, es que la notaría ya tenga verificados los requisitos por parte de la Superintendencia y esté prestando el servicio.



¿Y registrarse tiene algún costo?



No. El costo está establecido en la tarifa que sale por acto administrativo para cada acto notarial, que se actualiza conforme al IPC anualmente, y no estamos estableciendo ningún costo adicional en este momento a las tarifas que ya venían establecidas.



¿Cómo garantizarán la seguridad de estos trámites en línea?



Nosotros estamos salvaguardando la protección de datos personales, según la normatividad vigente y está bajo la política pública de materia digital.



¿Esto cuánto le cuesta a la Superintendencia?



Nosotros desarrollamos los anexos técnicos y administrativos con la seguridad de que el notario, al ser un particular que presta una función pública, va a hacer estos desarrollos digitales por cuenta propia cómo notaría oa través de un desarrollador. La superintendencia adquirió una nube pública, que es como una gran USB, que va a soportar todo el cargue de la información de los actos notariales en línea, y en eso fue en lo único que la superintendencia abonó expertos para poderla tener.



