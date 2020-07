Drama de estar varado en Filipinas y no tener $40 millones para volver

Filipinas tiene unas islas paradisíacas que para cualquier persona sería un sueño conocer. El país se encuentra a más de 17 mil kilómetros de distancia de Colombia y para llegar se requieren alrededor de 20 horas de vuelo.



Fulton Perea y Eliana Bernal decidieron emprender ese sueño, ahorraron todo su dinero y se fueron al país asiático en búsqueda de oportunidades laborales, planeaban laborar en un resort y practicar su inglés, que habían estudiado durante seis meses en Malta.



La visita que los enamoró de Filipinas

Esta pareja se fue de Colombia a Chile hace cuatro años por una oportunidad laboral.

Ambos contadores de profesión trabajaron durante ese tiempo: él en Chevrolet y ella en una empresa financiera.



Pero en junio de 2019 decidieron ir a conocer Asia, su sueño de siempre. “Ahorramos y decidimos venir a Filipinas por turismo. Estuvimos tres meses y conocimos a un español que tiene un resort acá y nos planteó que sí teníamos la oportunidad de vivir acá en la isla lo hiciéramos”, le cuenta Fulton a este diario.



Sin embargo, su prioridad era estudiar inglés, así que se fueron a estudiar a Europa. Una vez finalizaron el curso viajaron por algunos países y retomaron el contacto con el español quien les ofreció trabajar en el país asiático.



Llegaron a Filipinas el 6 de marzo pero a la semana notaron que su sueño poco a poco se derrumbaba. “Cuando llegamos nos dimos cuenta que la demanda de turismo había bajado muchísimo por el coronavirus, Aunque aquí no estaba cerrado, China ya estaba cerrada y el turismo se basa mucho en lo que pase en ese país”.



La odisea de quedar varados

El turismo cerró y solo hay extranjeros varados, por tanto el resort en el que pensaban trabajar también cerró.



Viendo la situación, Fulton y Eliana decidieron mudarse el 15 de marzo a Anda, Bohol, una población menos turística donde todo es más económico.



“Desde el 23 de marzo empezamos a tratar de comunicarnos con el consulado y nos dijeron que en esos días hubo un cambio y el cónsul que estaba se fue a Colombia y el nuevo no alcanzó a llegar por el tema de la pandemia”.



Desde entonces, les pidieron enviar sus datos a través de WhatsApp, pero una vez enviados no les respondieron. Fulton asegura que escribieron a la Cancillería y les pidieron llenar unos formularios; les dijeron que les enviarían correos de vuelos que salían de allá hacia otros países por si podían embarcarse a ellos.



“Pero eso no estaba en nuestras posibilidades. Por ejemplo nos enviaron un correo para ir a España pero era sólo para personas españolas o con residencia en España”, asegura.



Los días fueron pasando, el corto tiempo que ellos imaginaron que estarían varados se han convertido ya en cuatro meses.



“Al mes siguiente le volvimos a escribir y nos dijo que tuviéramos paciencia que se estaba tramitando un vuelo humanitario para acá. Pasó otro mes y le volvimos a escribir y nos dijo que buscáramos la manera para irnos a otro país donde hubiera salidas de vuelos humanitarios y poder irnos desde ahí. Me pareció un poco ilógico que nos dijera eso después de dos meses, cuando el dinero ya escaseaba. Y le planteé que podíamos ver la posibilidad de tomar un vuelo a España que no es tan costoso desde acá pero que nos asegurara un cupo en los vuelos humanitarios que estaban saliendo, y nos dijo que no, porque había más de 1.000 personas esperando en España para un vuelo humanitario”, dice Fulton.



Hace unos días se enteraron que el próximo 4 de julio sale un vuelo desde Australia, Así que escribieron si podrían abordar ese vuelo que sabían que tenía un valor de $ 2.000 dólares.



Les dijeron que sí había opción, así que les mandaron un correo, en el cual se especifica que pueden tomar el vuelo, el cual primero recogerá a pasajeros en Filipinas. Pero el costo del tiquete podría ser superior a los 5.000 dólares.



“Entramos en la página verificarlo y está en 5.700 dólares y hoy (este miércoles) lo revisamos nuevamente y está en 7.000 dólares. Estábamos tratando de conseguir la plata en Colombia con la familia para poder viajar y vimos que había la posibilidad de pagar los US 2.000 o 2.200 cada uno, que serían alrededor de $ 16’000.000 de pesos para poder regresar y teníamos esa cifra en la cabeza. Supimos que personas de Tailandia regresaron hace quince días con tiquetes de $ 1.500 dólares. Nosotros no tenemos 40 millones de pesos. Eso es lo que debemos al banco en este momento en Colombia. No tenemos ese dinero y ahí es donde nace toda la preocupación”, cuenta.

Este fue el mensaje que recibieron de la Cancillería Foto: Cortesía Este fue el mensaje que recibieron de la Cancillería. Foto: Cortesía

Ellos aseguran que el apoyo del Gobierno ha sido enviarles correos de los posibles vuelos humanitarios que había en otro lugares.



Ellos aún siguen pagando hotel, comida y 80 dólares mensuales para renovar la visa. Además, no tienen seguro de viaje, ni salud pues no han podido pagarlo. “Es muy complicado nuestro panorama y no vemos la ayuda que uno esperaría tener del Gobierno en esta situación”, añade.



Además, señala que un vuelo de Filipinas a Colombia antes de esta situación les salía a US 1.000 por persona, “pero pagar cinco veces más por un vuelo humanitario es imposible. Tenemos indignación porque son cuatro meses acá y la respuesta del gobierno ha sido sólo informativa, de cosas que nos podemos enterar en Twitter”, señala.



En el hotel están solo ellos, pues la pareja de argentinos y españoles que estaban varados ya regresaron a sus países. El dueño les prestó la cocina del hotel y por ello pueden cocinar allí.



Fulton cuenta que la única ayuda que han recibido desde entonces es de una fundación de colombianos en Filipinas que les dio 200 dólares. “Hemos buscado si podemos hacer voluntariados pero todos sus lugares donde podríamos hacerlo están cerrados. Vimos la posibilidad de entrar a trabajar a un ‘call center’ en Manila (la capital) pero la respuesta es que mientras esté el tema del coronavirus no están contratando a nadie más”, cuenta.



Ellos no son los únicos varados en este país. Saben que hay alrededor de 20 colombianos, incluida una mujer en estado de embarazo que va a tener que dar a luz allí.

LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @LuisaMercadoD

REDACCIÓN POLÍTICA