Esta semana, en dos vuelos, llegaron al menos 300 colombianos que fueron retornados desde Estados Unidos en medio de un plan piloto para aliviar el flujo migratorio irregular que hay en la frontera con México.

Maritza Mosquera, vocera de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, informó que se encontraron 11 grupos familiares en estado de vulnerabilidad que venían en el primer vuelo. Al día siguiente (el jueves), se brindaron servicios de alojamiento, alimentación y atención psicosocial a 22 personas más, para un total de 56 refugiados en Bogotá.



Sin embargo, estas personas solo tenían dos días de hotel facilitados por la Alcaldía de Bogotá y estaban en el limbo porque varios no son de la capital y no tienen dónde hospedarse ni cómo volver a sus ciudades de origen. Este diario constató que del grupo que llegó el jueves hay una familia proveniente de Barranquilla, otra de Cúcuta y otra de Buenaventura.



Sin embargo, la Cancillería y la fundación World Vision anunciaron que los trasladarán a un albergue en Bogota. De esta forma, los recién deportados tendrán un lugar en donde se puedan quedar mientras pueden retornar a sus lugares de origen.



"Al señor del hotel le confirmaron que tenemos hasta hoy (sábado) a medio día. Ayer del Ministerio de Relaciones Exteriores nos dijeron que vendría alguien de la Cruz Roja, pero no nos contestan y necesitamos garantizar nuestra estadía", cuenta Paola*, una de las colombianas que está en uno de estos hoteles.



La preocupación de ellos es que no tienen un sitio donde quedarse en este fin de semana. Ella, por ejemplo, en diálogo con este diario contó que no puede volver a su hogar por temor, pues cuenta que tomó la decisión de irse a Estados Unidos tras recibir amenazas y ser víctima de extorsión.



"No sabemos qué va a pasar con nosotros, quedamos prácticamente en la nada", concluye.



Jairo*, otro de los colombianos que fue retornado en los vuelos de esta semana, igualmente hace un llamado a las autoridades para ver si pueden recibir un apoyo por lo menos durante el fin de semana mientras se establece qué camino tomarán. Él proviene de Buenaventura y asegura que en estos momentos no cuenta con recursos para regresar. Llegó al país con su hija, menor de edad.



"Nadie nos quiere apoyar. No tenemos dónde quedarnos. Tenemos hasta las 12", dice.



Tanto Integración Social como la Personería de Bogotá advirtieron que el cupo disponible es máximo de 60 personas por día, pero esto es solo por el tiempo que ellos establecieron y que se vence hoy. “Esto un plan piloto, pero no tendríamos capacidad de atender a las miles de personas que podrían llegar a Colombia”, señaló Michael Guerrero López, personero delegado para los DD. HH.



