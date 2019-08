Colombianos repatriados de China pedirían la casa por cárcel

Luego del logro de que haya un tratado para la repatriación de colombianos presos en China varias de sus familias ya emprendieron otra lucha: que les den casa por cárcel cuando arriben a territorio colombiano.



Así se lo dijo a EL TIEMPO la abogada Blanca Henríquez, quien en compañía de la Universidad Autónoma de Colombia ha asumido como propia esta lucha. Según ella, la única condición ineludible para la repatriación es que las penas que están pagando estos connacionales en el país asiático estén en años y no sean cadena perpetua o pena de muerte. Entre ellos, estaría la modelo Juliana López, quien lleva cuatro años presa en este país.

¿Cómo recibieron los familiares de los colombianos presos en China la firma del tratado para su repatriación?



Es un logro inmenso en la lucha que han librado las familias. Estoy particularmente muy contenta, al igual que todas las familias, ya que la mayoría de estas personas detenidas en China han sido víctimas de grupos de tratantes y esta es una gran oportunidad para que se haga justicia.



Como abogada y según su interpretación del tratado, ¿exactamente a quienes beneficiaría?



Según la imagen que me mandaron del tratado observo que va a beneficiar a la mayoría de las personas que quieran ser repatriados y que estén condenados a años. A los que no va a beneficiar es a quienes están condenados a cadena perpetua y a pena de muerte. En ese sentido, el gobierno chino, a través de su representante diplomático en Colombia, dijo que van a revisar esos casos.



¿Qué requisitos tendría que cumplir un colombiano preso en China para ser repatriado, a la luz de este tratado?



Por lo que pude ver, sería que quienes están condenados en años hagan la solicitud y adjunten documentos que demuestren que sea colombiano y la copia de la sentencia.



¿El tema humanitario quedó como condición en el tratado?



No. Por la imagen que pude ver, no está. No serían necesarias esas razones humanitarias, que están en otra norma y que indican que la persona debe estar grave de salud, ser discapacitada o mayor de 60 años. Eso no quedó en el tratado y al no quedar me parece fabuloso, porque beneficiaría a todos, ya que cuando el colombiano pase de cadena perpetua a años podría hacer la solicitud de repatriación sin necesidad de estar enfermo o a cumplir 60 años.

El presidente Iván Duque firmó el tratado con el gobierno chino en su reciente visita a ese país. Foto: Archivo El Tiempo

¿Es decir que la única condición para beneficiarse de tratado es que las condenas sean en años?



Sí.



¿Y aquí tendrían que seguir pagando sus condenas en cárceles?



Una preocupación del gobierno colombiano es el hacinamiento, pero existe un concepto del Consejo de Estado de 2016 que permite que las personas que sean repatriadas vayan a prisión domiciliaria u otras anexas que no sean intramuros. Habría que analizar este tema, porque se aliviaría la carga para el Estado colombiano ya que sería la familia la que tendría que solventar los gastos.



¿Es decir que los colombianos repatriados podrían solicitar la casa por cárcel para terminar de pagar sus penas?



Sí. De hecho ya lo estoy haciendo. Ya dejé la petición en el Ministerio de Justicia. La fuente jurídica está, ya sería que ellos, a su vez, le pidan al gobierno de China que les permita a esos colombianos venir en esa condición y las autoridades chinas tienen que aceptar para que se les dé el beneficio a los detenidos allí. Si el gobierno de China no accede, no se podrá.

Con el Gobierno chino firmamos un tratado para la repatriación de presos, con el fin de que los condenados de las dos nacionalidades cumplan sus penas en sus países de origen. Hablamos con el Presidente, Xi Jinping, sobre tener un tratado de extradición entre China y Colombia. pic.twitter.com/mK1U62vN7V — Iván Duque (@IvanDuque) July 31, 2019

¿Cómo es el tema de los colombianos que están detenidos en Hong Kong?



Al parecer ellos no se benefician, el tratado no los cobijaría porque Hong Kong es una región administrativa especial.



¿Es verdad que hay colombianos presos en el exterior que no quiere ser repatriados?



Sí. Hay colombianos que, uno no se explica por qué razón, sus familiares quieren que sean repatriados, pero ellos no quieren. Tengo un caso en el cual hay una persona que no tiene interés en regresar al país.



¿Y qué razones dan esas personas para ello?



Es posible que aquí no tengan vida, domicilio, negocios o que estén amenazados. Quizá para algunos los lazos con Colombia ya no son tan fuertes.



¿Cuál es el siguiente paso en esta lucha?



Falta el perfeccionamiento del tratado por parte de los gobiernos de Colombia y China para que entre en vigencia. Entre tanto, los familiares quieren hacer un acto el próximo 22 de agosto con la representación diplomática china y las autoridades colombianas para agradecerles por este avance.



