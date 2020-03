En carta, colombianos en Australia claman ayuda para regresar al país

En una carta enviada al presidente Iván Duque, la canciller, Claudia Blum, la ministra de transporte, Ángela María Orozco y el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, unos 250 colombianos en Australia le piden a las autoridades colombianas ayuda humanitaria y repatriación tras haber quedado atrapados en ciudades como Sidney, Melbourne, Brisbane y Perth por el cierre de fronteras decretado por Colombia.

“Queremos poner de presente la situación de inminente detrimento en los derechos de nosotros, connacionales colombianos aquí peticionarios en condición de vulnerabilidad que atenta contra nuestra vida, salud física y mental”, dice la carta, en la que también especifican que cada uno de ellos tiene circunstancias particulares.



Explican, por ejemplo, que la mayoría de ellos tenía tiquetes comprados para regresar a Colombia, pero los vuelos fueron cancelados; otros tienen visas que están próximas a expirar y ninguno tiene posibilidad de conseguir empleo temporal debido al cierre de las industrias y a la prioridad de contratar a ciudadanos australianos.

Los connacionales describen la dura situación que están pasando en Australia. Foto: Particular.

Los colombianos en Australia describen así al Gobierno las difíciles condiciones por las que atraviesan: “Hay muchos contratos de renta a punto de vencer; otros ya no tienen dónde vivir; en ciertos casos las personas no cuentan con los medios para mantenerse; hay quienes están en el país con visas de turismo con muchas limitaciones y corta duración; tenemos casos de personas que necesitan asistencia médica y acceso a medicamentos con prescripción médica”.



Los ciudadanos colombianos cuentan en la misiva que el embajador de Colombia en Australia, Alberto José Mejía Ferrero, conoce la situación, pero que recurren al presidente Duque para que, como autoridad máxima del país, les ayude. “Señor Presidente, somos seres humanos, compatriotas que quedamos atrapados en época de pandemia en un país que lamentablemente no ha decretado medidas rigurosas para evitar la propagación del virus entre sus ciudadanos y su territorio, situación muy preocupante y que nos tiene en constante riesgo de contagio”, aseguran.



Por eso, ruegan a Duque gestionar su repatriación y se comprometen con él, los colombianos y sus familias a cumplir “estrictamente” con la cuarenta y todas las medidas que se les impongan y en los lugares que les sean indicados. “Pero por favor ayúdenos, somos colombianos y nos sentimos desprotegidos, desamparados…”, agregan en el documento fechado el pasado 28 de marzo.



En Australia han sido confirmadas con contagio más de 4.200 personas hasta el momento.



