Gobierno irá a Haití para verificar condición de colombianos

Los Gobiernos de Colombia y Haití llegaron a un acuerdo este jueves para permitir que una delegación diplomática del país viaje para verificar la condición de los connacionales detenidos en Puerto Príncipe, involucrados en el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse.



La misión estaría encabezada por el embajador en República Dominicana, Daniel Cabrales.



Esto, luego de que ciudadanos denunciaran que no se habían podido contactar con sus familiares, que están retenidos en poder de las autoridades haitianas.



Además, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO conoció -según investigadores del FBI- que algunos exmilitares colombianos han sido torturados para que “digan algo que ellos no hicieron”.



"Para obtener la verdad hay que tener en vida y bien a los mercenarios, para avanzar en la investigación", aseguró el embajador de Haití en Colombia, Jean Mary Exil, y agregó que no quieren que este caso quede impune y por eso los colombianos deben estar "bien y protegidos para evitar cualquier atentado en su contra".

Además, Exil aseguró que están trabajando para repatriar a los colombianos que murieron en ese país.



"Estamos trabajando ambos gobiernos para la repatriación", apuntó, sin dar más detalles.



De otro lado, el presidente Iván Duque señaló que la Cancillería trabaja para que los detenidos tengan garantías judiciales.

