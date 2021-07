Esto le dijo el rey Felipe VI a Duque sobre restricción para ir a España

En medio de la posesión de Pedro Castillo en Perú, el presidente Iván Duque se reunió este miércoles con el rey de España, Felipe VI.



Durante el encuentro hablaron de las recientes restricciones a ciudadanos colombianos para el ingreso al país europeo.



(Puede leer: Viajeros colombianos con PCR falsas provocaron restricción de España)

El rey le aseguró al mandatario colombiano que se trata de una medida temporal, que se evalúa de acuerdo con el comportamiento de la pandemia y que será revisada rápidamente.



Desde el Gobierno señalaron que el rey felicitó al Presidente por la puesta en marcha del Estatuto de Protección Temporal al Migrante, y los avances en la implementación de la política de Paz con Legalidad.



También hablaron sobre la crisis migratoria por la dictadura de Venezuela, y el apoyo que España pueda dar para la atención de migrantes.



(Además: Políticos reaccionan a expulsión de alemana de primera línea)



"Fue un encuentro muy productivo, donde se expresó la voluntad de fortalecer las relaciones comerciales y culturales, entre los dos países", advirtieron desde Presidencia.



Horas atrás Luis Guillermo Plata, embajador de Colombia en España, señaló en Blu radio que la prohibición del Gobierno ibérico al ingreso de colombianos se debió al alto número de connacionales que llegaban a España con pruebas PCR falsificadas.



“Han encontrado que hay un porcentaje desproporcionado de colombianos que dan positivo y tienen un documento con prueba PCR negativa”, sostuvo el funcionario en la emisora.



Pero este fenómeno no solamente se está dando en España sino para Estados Unidos y otros países.



(Le sugerimos: Petro amplifica críticas contra Alejandro Gaviria)



Así lo reveló Víctor Muñoz, director del departamento administrativo de presidencia (Dapre) quien aseveró en una rueda de prensa que están avanzando en una herramienta para que la verificación de la prueba PCR se haga con la base de datos del Instituto Nacional de Salud pues así no habría forma de que se hagan adulteraciones.



Esta nueva forma de verificación se hará a través de la aplicación CoronApp y estará disponible la próxima semana, afirmó el funcionario.



"Esto lo que permite es que si uno se conecta a una base de datos certificada es una información válida y eso es lo que buscamos nosotros con estos certificados digitales", apuntó.



(No se quede sin leer: Senador Richard Aguilar renunciará a su curul)



POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET