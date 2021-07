Viajeros colombianos con PCR falsas provocaron restricción de España

¿Por qué justo ahora que los casos están en descenso en Colombia las autoridades españolas les cierran las puertas a los connacionales y los someten a tediosas cuarentenas?



Luis Guillermo Plata, embajador de Colombia en España, tiene la respuesta. Según el alto funcionario, la prohibición del Gobierno ibérico para al ingreso de colombianos se debió al alto número de connacionales que llegaban a España con pruebas PCR falsificadas.



“Han encontrado que hay un porcentaje desproporcionado de colombianos que dan positivo y tienen un documento con prueba PCR negativa”, sostuvo el funcionario en una entrevista con Blu Radio.

Luis Guillermo Plata, embajador de Colombia en España. Foto: Cortesía de la Embajada de Colombia en España

“Estamos indagando, porque lo que me sorprende es que esto se da cuando los contagios en Colombia caen”, añadió el diplomático en la emisora.



Inicialmente las autoridades españolas creyeron que el fenómeno se debía a la mala calidad de los laboratorios colombianos, pero tras analizar los documentos se pudo verificar el fraude.



No obstante, Plata matizó la información y aseguró que la restricción al ingreso a España rige para un número importante de países.



“Es una restricción que no solo es para Colombia, sino para un número importante de países”, declaró.



Hace unos días, el Ministerio de Interior de España anunció las nuevas normas de restricción temporal para el ingreso a ese país, con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19.



Según indicó ese ente gubernamental español, esta medida, adoptada "por razones de orden público y salud pública", no cobija a los ciudadanos españoles ni a sus familiares extranjeros, incluidos cónyuges, parejas permanentes ni descendientes.



(Además: Abecé para los viajeros: ¿qué pasa si tenía tiquete comprado a España?)



También quedaron exentos de la restricción los ciudadanos extranjeros residentes en España y demás países de la Unión Europea, y los titulares de visas de larga duración expedidos por España u otro Estado miembro de la Unión Europea, así como por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, que se dirijan a esos países.



Los colombianos que lleguen a España deberán someterse a una cuarentena, siempre bajo la supervisión de las autoridades de ese país.



