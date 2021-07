'Autores intelectuales podrían matar a mercenarios colombianos'

En las últimas horas, Haití arrestó a 15 colombianos involucrados en el asesinato del presidente de ese país, Jovenel Moïse, de los cuales seis serían militares retirados. La foto de los pasaportes de los colombianos le dieron la vuelta al mundo y cientos de nacionales lo han tildado como una vergüenza mundial.

No obstante, el embajador de Haití en Colombia, Jean Mary Exil, aseguró a EL TIEMPO que esos colombianos que estarían involucrados en el magnicidio "tienen intereses personales actuando de esa manera, no es Colombia. No podemos contextualizarlo con Colombia en general", señaló y agregó que la actitud del resto de colombianos frente a los haitianos es totalmente diferente.

Facebook Twitter Linkedin

Los pasaportes de los colombianos detenidos. Foto: Policía de Haití

(Puede leer: Así llegaron a Haití implicados en crimen del Presidente)



El embajador advirtió que lo primordial es determinar quiénes son los autores intelectuales, la médula espinal del "grupo interno de Haití que paga para realizar esta acto" y que para ello les pidieron ayuda a las autoridades colombianas.



"Estamos pidiendo ayuda a las autoridades colombianas lo más pronto posible para conocer a los grandes autores intelectuales para restablecer el orden", aseguró.



Y alerta de que los colombianos podrían ser asesinados por quienes los contrataron para callarlos: "quienes los hicieron llegar allá son capaces de envenenarlos o hacer cualquier cosa con ellos para que no hablen".



¿Por qué fue asesinado? Para Mary Exil, la razón fue "la pelea del Presidente contra el grupo oligarca, que lleva aproximadamente 40 años permeando (...) Es una minoría que desangra al país", el que estaría detrás de la orden del asesinato, que se estaría gestando meses atrás.



Agrega que ese grupo "quiere chupar la sangre de la economía haitiana, no quiere invertir en nada", sino que Haití siga liderando las listas de los países más corruptos.



(Además: Dura carta de 'Vice' a López sobre competencia en sugerencias de CIDH)



Pero el presidente Moïse, apunta, "nunca estaba de acuerdo con las cosas que estaban pasando en Haití, quería romper paradigmas y construir otro país, para que el pueblo haitiano tenga otra vida".



Por ello el mandatario tenía varias amenazas de muerte y ya había sufrido otros intentos de asesinato.



En efecto, para llevar a cabo este propósito cuatro exmilitares involucrados viajaron a Punta Cana (República Dominicana) en junio. Pero otros, aseguró el embajador, llevarían tres meses en Haití. "Como son tantos, las autoridades están haciendo la investigación para saber cómo funciona esta red", apuntó.



Sobre este asunto, el embajador señaló que la frontera de Haití es porosa. "Si esos mercenarios, como se está viendo, estaban en República Dominicana aparecen como turistas, y eso es un poco complicado para ellos detectar esos actos porque las personas estaban interactuando bien", señaló el diplomático.

Facebook Twitter Linkedin

Manuel Grosso, uno de los detenidos por magnicidio en Haití. Foto: Redes sociales

Además, el funcionario reconoce que hay una debilidad en la Policía y el "cerebro de quienes conllevan el acto permean hasta lograr el cometido".



De otro lado, en Haití hay policía, no militares en sí. "Tenemos policías y fuerzas especializadas dentro de la Policía para cuidar a la población, no es una fuerza robusta. Muchas veces pedimos ayuda a Colombia para que ayude en esos aspectos, y República Dominicana ayuda con información", aseguró.



(Le sugerimos: Una piedra, el regalo que una joven le dio al presidente Duque)



No obstante, advierte que para República Dominicana también es difícil determinar todas las amenazas y riesgos que hay en Haití.



En caso de que las autoridades determinaran que los colombianos sí participaron en el asesinato, "la justicia de Haití establecerá las penas".



REDACCIÓN POLÍTICA

@LuisaMercadoD

Escríbanos a luimer@eltiempo.com