¿En qué va el caso de la colombiana desaparecida en Alemania?

Más de cincuenta días lleva desaparecida la colombiana María Magdalena Goßmann Sánchez, radicada hace más de una década en Alemania.

La mujer, de 42 años, habría sido vista por última vez el 6 de junio, cuando, aparentemente, estaba en una celebración de aniversario con su esposo en inmediaciones del río Rin, en el municipio de Biebesheim am Rhein, cerca de Frankfurt, en el suroeste de Alemania.



Según informó en su momento la policía local al reconocido medio alemán Hessenchau, la pareja habría sido arrastrada por la corriente del Rin, uno de los más grandes de Europa.



El hombre, de 41 años, fue encontrado por un rescatista, pero de ella no se ha logrado saber nada.



Después de desplegar sin éxito una operación de búsqueda por tierra, cielo y agua, la policía estableció que la mujer pudo haberse ahogado en el afluente.



Esta versión de un ‘aparente accidente’ no es compartida por la familia de María Magdalena Goßmann.



Frente a este asunto, la Cancillería colombiana señaló este martes que el 14 de junio el consulado en Fráncfort recibió una solicitud de ayuda de parte de la hermana de la señora María Goßmann y señala que inmediatamente el Consulado entró en contacto con las autoridades alemanas para conocer detalles de la investigación y brindar la ayuda correspondiente.



"Sin embargo, se encontró que en 2016 la señora Goßmann renunció a la nacionalidad colombiana durante el proceso de adopción de la nacionalidad alemana. Por ello, el consulado en Fráncfort está impedido para adelantar más actuaciones ante las autoridades alemanas sobre el estado de la investigación, toda vez que se trata de una nacional alemana", reveló la Cancillería.



Asimismo, advirtió que la hija de la señora Goßmann nunca fue registrada como colombiana, "razón que impide jurídicamente la intervención de las autoridades colombianas. La hermana de la señora Goßmann fue informada inmediatamente sobre la gestión del consulado en Fráncfort y los impedimentos legales para su actuación".

Colombiana abusada en Alemania

Otro es el caso de Laura Urrea, quien se mudó a Alemania cuando contrajo matrimonio. Urrea conoció al sujeto en un viaje a Santa Marta en 2013 en el que estaba con su mamá, allí empezaron a hablar y luego se volvieron a ver en Bogotá, donde empezó su relación sentimental. En el 2014 se comprometieron y él le compró un tiquete para viajar a Alemania e iniciar una vida juntos. El 13 de septiembre de ese año Laura se mudó al país europeo con el sujeto.



Según informó Lucía Urrea, madre de Laura a La W, el ciudadano alemán abusó de la joven colombiana de forma verbal, física, psicológica y sexual.



Frente a este caso, que a la fecha enfrenta un proceso legal de definición de la custodia de su hija menor de edad, la Cancillería anunció que desde el momento en que el consulado en Fráncfort conoció el caso ha establecido contacto con la connacional, quien ha informado que goza de buena salud y tanto ella como su hija tienen una vivienda digna.

"Así mismo, ha manifestado que recibe ingresos derivados del seguro de desempleo estatal y se encuentra, en la actualidad, en búsqueda de trabajo. La señora Sánchez cuenta con permiso de residencia y de trabajo en Alemania. La prioridad de asistencia de la connacional es obtener apoyo jurídico en el proceso sobre la custodia de su hija, contra el padre de la menor", advirtió el Ministerio de Relaciones Exteriores.



El Gobierno agrega que Sánchez cuenta con asistencia legal en Alemania y el consulado en Fráncfort está apoyándola en la búsqueda de asesoría adicional y en el trámite para lograr que su hija pueda ser registrada como colombiana.



