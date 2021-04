‘Me iba a reencontrar con mis papás en México y resultó una pesadilla’

Después de dos años Katherine Forero, una colombiana de 22 años que está de intercambio cultural en EE. UU., se iba a reencontrar con su familia en México. Estaba emocionada, soñaba con darle un abrazo a sus padres y tener unas vacaciones inolvidables. E inolvidables sí fueron, pero por el ‘infierno’ que vivió, como ella lo describe.

El 10 de abril sus padres, Édgar Forero y Yaneth Virgüez, y su hermana Karen Forero, llegaron al aeropuerto de Ciudad de México desde Colombia, luego de hacer una escala en Panamá. A las 11:15 de la mañana aterrizaron y Édgar se lo informó a su hija, quien había llegado una hora antes al aeropuerto.



Ella, emocionada, le respondió que ya pronto se verían y empezó a grabar con su celular, pues pensó que en cualquier momento saldrían. Pasó una hora y eso no ocurrió. Así que Katherine llamó a la aerolínea y le dijeron que ellos sí habían llegado al aeropuerto y que no tenían ninguna información adicional.



Con ese dato la joven se dirigió al punto de información y le dijeron que debía esperar por lo menos una hora más porque a veces las personas se demoraban en Migración para ingresar al país. Sin embargo, cuatro horas después, a las 3 de la tarde, no había recibido ninguna notificación.



Pasaron tres horas más y ella aún no sabía qué había pasado con su familia, nadie le daba información. En medio de su preocupación, que aumentaba conforme pasaba el tiempo, llamó al número de emergencias del consulado colombiano y le dijeron que tenía que esperar, “que si Migración los tenía los iba a devolver al país”.



Al escuchar eso su angustia fue mayor.



Una hora después, por fin escuchó una voz familiar. “A las 7 de la noche mi mamá se comunicó conmigo desde el número de Migración atacada llorando. Me dijo que los tenían encerrados en un cuarto con más de 200 personas, que les habían quitado todas sus pertenencias, los celulares, los zapatos y todo lo demás. Y que no sabía dónde estaba mi papá porque separaron a las mujeres de los hombres. Y ahí le quitaron el celular”, le cuenta la joven a este diario.



En esos 50 segundos que duró la llamada su madre le alcanzó a decir que Migración les notificó que eran personas inadmitidas en el país y los iban a devolver a Colombia.



Sabiendo que estaban en Migración, volvió a su oficina a exigir respuestas. “Me dijeron que ya me habían dado la información necesaria y me sacaron de la oficina casi empujada”, asegura.



En medio de la rabia y tristeza, escribió al hotel para cancelar la reserva pero le dijeron que eso lo debía hacer a través de la aplicación con la que tomó el servicio. Se comunicó con ellos y le dijeron que tenía que hacer la cancelación cuatro días antes.



“íbamos a estar ocho días, cuatro en Ciudad de México y nos íbamos a ir conduciendo hasta Acapulco. Teníamos la reservación del hotel, los vuelos de ida y regreso, el comprobante de la reservación del auto, y en eso se perdieron aproximadamente US $5.000 (18 millones de pesos) porque nadie nos quiere devolver el dinero”, cuenta Katherine.



A ella le tocó pedirle a sus amigos que le ayudaran a recolectar dinero para devolverse al día siguiente a EE. UU. pues no tenía recursos para comprar un nuevo tiquete.



A las 7:00 de la mañana del día siguiente se volvió a comunicar con su mamá cuando llegó al aeropuerto El Dorado de Bogotá.



“Me contó que les entregaron el equipaje destrozado y le entregaron todas las cosas en bolsas de basura. Y mi papá tenía un forro grande de teléfono donde tenía US $1,500, pero cuando le devolvieron el celular no tenía el dinero y le quitaron unas tarjetas de la billetera”, asegura la joven.

Y allí también le revelaron los detalles de lo que ocurrió en Migración. “Llegaron a Migración y les preguntaron que si venían juntos y ellos dijeron que sí, que eran una familia. Les hicieron las preguntas normales como de dónde venían, cuál era su itinerario, cuántos días iban a estar y mostraron todos los papeles”.



Pero agrega que tras ello “les quitaron todos los pasaportes y les dijeron que iban a pasar a una segunda entrevista pero ahí los separaron”.



En ese momento su hermana, de 17 años, abrazó a su papá pero, para separarlos, la empujaron y la maltrataron el brazo.

Brazo de la hermana de Katherine Forero.

Tras ello, los llevaron a habitaciones diferentes “les hicieron las mismas preguntas y ellos respondieron lo mismo. Y les dijeron que eran inadmitidos, que tenían que pasar a una habitación y esperar a que los enviarán en el siguiente vuelo con la misma aerolínea”



En esas más de 10 horas que estuvieron allí su hermana se desmayó dos veces pues no recibió agua ni comida.



Luego de esa experiencia la joven dijo que “lo que se suponía hacer un reencuentro después de dos años, fue la peor pesadilla (...) Te roban, te tratan como delincuente, no te dejan entrar al país y te hacen un daño psicológico”.



¿Qué responden las autoridades?

Debido a las constantes denuncias de colombianos que aseguran haber sido maltratados en el área de migración de México, en aeropuertos de ese país, hace un mes funcionarios mexicanos del Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y personal de la Embajada de Colombia en México, se reunieron para verificar los protocolos de migración en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).



"Se mostró que las instalaciones, donde los extranjeros aguardan hasta el momento de su internación a México o son retornados al país de origen, se encuentran en condiciones dignas de higiene, ventilación, separación de espacios para mujeres, familias y hombres, así también se cuenta con vigilancia permanente las 24 horas, a través de cámaras y con personal asignado para esta función", aseguró México en el comunicado en ese momento.



Además, las autoridades mexicanas señalaron que en la visita se comprobó que los procedimientos de migración se apegan a la ley y se rigen bajo los principios de los Derechos Humanos, entre otras cosas, porque en el aeropuerto hay presencia de representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.



No obstante, los casos siguen ocurriendo.



Frente a este caso la embajada de Colombia en México le dijo a EL TIEMPO que las autoridades migratorias de ese país “han manifestado que la inadmisión se debió a inconsistencias en la entrevista”.



La embajadora de Colombia en ese país. Patricia Cárdenas, agregó a este diario que “con posterioridad a las gestiones de alto nivel que se realizaron por parte de la Embajada, los Consulados en Ciudad de México, Cancún y Guadalajara han continuado cumpliendo su tarea de hacer permanente seguimiento a esta situación, atendiendo los reportes y denuncias presentados por nuestros connacionales a través de sus canales de atención oficiales incluyendo líneas telefónicas y correos electrónicos, manteniendo estrecho contacto con las autoridades migratorias”.



Según el diario mexicano El Financiero, a corte de 8 de abril han ingresado al país azteca 27 mil 482 viajeros provenientes de Colombia, “lo que le permitió al país ‘cafetalero’ ser el segundo de mayor importancia para el turismo internacional en México, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la secretaría de Gobernación”.



