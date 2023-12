Exclusivo: Colombia evalúa ampliar requisito de visas de tránsito para países africanos

El caso de los dos menores de edad africanos que fueron encontrados abandonados en el Aeropuerto Internacional de El Dorado refleja el drama humanitario de la migración africana, que ha aumentado en los últimos meses en el país.



Y es que cientos de ciudadanos provenientes de países de África llegan a Colombia para hacer su tránsito aéreo - con el fin de evitar el Tapón del Darién - y seguir su tránsito hacia el norte del continente por El Salvador y Nicaragua, pero varios de ellos resultan en manos de las peligrosas redes de tráfico de migrantes que los exponen a múltiples peligros en la ruta.



(Puede leer: Incógnitas que dejan los casos de niños migrantes abandonados en Aeropuerto El Dorado)

Respecto al caso de los menores, las autoridades aún no han establecido por qué fueron abandonados en el aeropuerto de la capital, pero una de las hipótesis que se maneja es que posiblemente los adultos con los que viajaron - que se dirigían a El Salvador - utilizaron a los menores para ingresar al país.

Facebook Twitter Linkedin

Menor abandonado en el Aeropuerto El Dorado. Foto: Migración Colombia

La Cancillería ya está al tanto de esta situación y como se lo confirmó a EL TIEMPO el vicecanciller Francisco Coy, el Gobierno ya evalúa la posibilidad de ampliar el requisito de las visas de tránsito para algunos países africanos para mitigar esta migración irregular proveniente de dicho continente que ya se empieza a evidenciar en Colombia.



Coy fue muy enfático en que no hay ninguna decisión tomada al respecto y que apenas se está evaluando una futura medida. Sin embargo, la posibilidad está sobre la mesa y es un asunto que se viene analizando desde finales de octubre.

Según contó el vicecanciller, el aumento de migrantes que quedan estancados en El Dorado se empezó a evidenciar desde octubre de este año. "En un fin de semana resultaron 300 ciudadanos de países africanos estancados (en El Dorado) sin posibilidad de embarcar a su siguiente destino que en todos los casos era El Salvador", agregó.



Todos estos migrantes provenían de un vuelo de Estambul, de la aerolínea Turkish Airlines. EL TIEMPO ha documentado, desde principios de octubre, algunas denuncias de viajeros que señalan que en estos vuelos viajan jóvenes africanos a quienes no se les hace el adecuado control migratorio.



Migración Colombia fue consultada en su momento por esta situación e indicaron que a todos los viajeros se les hace el respectivo control migratorio. Añadieron que en el caso de los ciudadanos africanos que ingresan a Colombia casi todos requieren visa, a excepción de quienes vienen de Marruecos, por ejemplo.



"De no tenerla, por supuesto que no se les permite el ingreso. Los oficiales de migración están debidamente capacitados para hacer cumplir la norma sobre los visados", le dijo una fuente de la entidad a este diario en ese entonces.



Ahora bien, el caso que menciona el vicecanciller y que coincide con las denuncias que llegaron a EL TIEMPO, también coincide con la aplicación de una medida que tomó El Salvador este año para ciudadanos que lleguen a su aeropuerto desde 56 países africanos y la India.



Los centroamericanos establecieron que quienes transiten por el Aeropuerto Internacional de El Salvador tienen que pagar $1.000 dólares obligatoriamente. Este pago empezó a regir desde el pasado 19 de octubre.



"Eso generó un problema enorme de congestión en el aeropuerto y solo se resolvió hasta que la totalidad de esas personas pudieron pagar la tasa", explicó Coy.

De acuerdo con el vicecanciller, lo anterior consolidó una situación que ya se venía rastreando desde la Cancillería y sobre todo, confirmó la ruta que están usando cientos de migrantes para llegar a Estados Unidos o Canadá.



La mayoría de estos ciudadanos llegan hasta Estambul y de ahí toman un vuelo por la aerolínea mencionada. Cuando llegan a Bogotá hacen el tránsito hacia El Salvador y de allí toman otro avión hasta Nicaragua. En ese país emprenden la ruta a pie para llegar al norte.



En desarrollo...

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA