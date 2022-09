La relación entre Colombia y Nicaragua tuvo este viernes un inesperado viraje. El canciller Álvaro Leyva condenó la situación que se vive en el país centroamericano y llamó al presidente Daniel Ortega un “violador por excelencia de los derechos humanos” y señaló que las "relaciones con Nicaragua, por lo pronto, parece que están suspendidas".



Según el propio Canciller, en su diálogo con CM&, esas declaraciones no cayeron bien en Nicaragua, por lo que señaló que las relaciones con ese país parecen estar suspendidas.



“Nosotros estábamos programando el envío del señor embajador colombiano a Managua, pero tengo entendido que no les está gustando la última posición, que a la hora de la verdad no es que se haya cambiado; nuestra posición siempre ha estado a favor de los derechos humanos. Por eso queríamos ir allá, para que se metiera en el vagón de la nueva política y geopolítica que se está diseñando en el continente americano”, manifestó Leyva.



La mano dura mostrada por el gobierno de Gustavo Petro llega tras dos semanas de controversia tras la ausencia de Colombia en la sesión de la OEA en la que se iba a votar una resolución de condena al régimen de Nicaragua.



“El Estado tiene que manifestarse y el presidente Petro, representado por la Cancillería, debe manifestar claramente que de ninguna manera estamos con el señor Ortega, una cosa es una acción humanitaria y otra cosa es una confusión”, dijo Leyva en entrevista con La W.



“Hay un problema de carácter humanitario que hay que resolver así desaparezca el señor Ortega”, agregó el canciller, que anunció que Colombia firmará en los próximos días una resolución de condena a Nicaragua.



“Todo tiene un límite, llega un momento en que la buena voluntad se agota. Aun firmando una resolución, dejamos la preocupación por los que están detenidos, ¿nos vamos a cruzar de brazos dejando que esa gente padezca, sufra?”, preguntó al aire el responsable de la política exterior.



Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ese país hay 180 presos políticos encarcelados en condiciones inhumanas y hasta ahora las peticiones hacia Ortega para que ceda han sido infructuosas.



Colombia tiene la intención de interceder por esa situación. Incluso, el canciller confirmó que esa fue la razón “estratégica” por la cual el país se ausentó de la sesión extraordinaria de la OEA.

Aunque al inicio hubo hermetismo por la inasistencia del país en dicha sesión, ahora la posición es tajante. “Lo que ha hecho Ortega en Nicaragua es una barbaridad”, dijo.



Pero ¿por qué cambió el discurso? Para la profesora del departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes Sandra Borda, Colombia “interpretó que para lograr la acción humanitaria era necesario no decir nada en la sesión de la OEA y por la respuesta del Gobierno de Nicaragua es claro que eso no había surgido de ningún proceso previo de negociación, sino que la sensación es que el Gobierno colombiano estaba tratando de mostrar equivocadamente buena voluntad para lograr la liberación de los presos políticos y eso no resultó en éxito”.



Por lo anterior, según explica, el Gobierno al ver que la gestión no avanzó ahora sí “no tiene problema con condenar la situación de derechos humanos”.



El profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario Ricardo Abello coincide con esa lectura y califica el cambio de postura como “abrupto”. Agrega que las palabras de Leyva “son más acordes con la realidad”.

Alvaro Leyva, en reunión con los funcionarios del servicio exterior. Foto: Cancillería

Abello asegura que son “loables” las acciones humanitarias que se quieren adelantar y considera que el actual gobierno puede hacerlo. Pese a esto, Borda expone que ahora hay un camino más difícil para lograrlo porque, a su parecer, “no hubo conversaciones previas ni hubo un proceso de definición de estrategias. Nicaragua no recibió bien la señal que dio el Gobierno y esto obedece a la poca familiaridad que tiene la Cancillería con estas situaciones particulares”.



Ahora bien, Colombia tiene enfrente dos litigios con ese país.



El primero, iniciado el 16 de septiembre de 2013, que corresponde a la delimitación de la plataforma continental extendida entre ambos países más allá de las 200 millas náuticas. La segunda demanda, instaurada el 26 de noviembre de 2013 corresponde a las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe.



Frente a este panorama, Abello dice que Colombia “no debe mezclar los dos tipos de negociaciones” y que por ello la figura del embajador en ese país es clave, ya que para él debería ser alguien cuyo perfil se destaque por “conocer los casos que se están adelantando en La Haya y tener la capacidad diplomática y de negociación para adelantar una interlocución con el actual gobierno nicaragüense. No es un perfil fácil, pero debe tener eso para lograr acercamientos y tratar de liberar a los presos políticos”.



¿Tambalea el nombramiento del embajador designado en Nicaragua?

Gustavo Petro y León Fredy Muñóz. Foto: León Fredy Muñóz.

Actualmente está designado el exrepresentante a la Cámara León Fredy Muñoz Lopera, quien, por su parte, enfrenta una difícil situación jurídica. Fue llamado a juicio ante la Corte Suprema de Justicia luego de que el 31 de mayo de 2018 fuera detenido con 346 gramos de cocaína en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro.



Muñoz habló con este diario y aseguró que, luego de las declaraciones de condena del canciller, Nicaragua “no se ha pronunciado en absolutamente nada” y rechazó que Managua hubiera retirado el beneplácito.



Sobre la relación con ellos dijo que está “bien y tranquila”. Agregó que está esperando viajar para poder dialogar con ellos.



Confirmó, además, que el beneplácito ya se envió, que el decreto de su designación está firmado y que le hace falta realizar un curso que es requerido dentro del proceso de nombramiento.

Según le dijo a EL TIEMPO, tiene planeado dirigirse a Nicaragua el próximo 17 de septiembre para entregar las cartas credenciales.



Allí lo espera un reto enorme. Hace unos días, este periódico reveló que Colombia estaría trabajando en una nueva estrategia para manejar el tema de Nicaragua. Esta estaría basada en dos asuntos principales, que son la situación interna de ese país respecto a los derechos humanos y el caso que involucra a los dos países ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



Sin embargo, en la entrevista con La W, el canciller Leyva puntualizó que un tema son los derechos humanos allí y otro es el litigio de La Haya.



REDACCIÓN POLÍTICA

