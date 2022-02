“Narco-Estado” fue el calificativo que le dio a Colombia el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a comienzos de esta semana. La expresión, que ya había utilizado en diciembre pasado, generó una tormenta diplomática entre ambos países.



El Gobierno colombiano no se lo tomó a la ligera y rechazó con vehemencia las insultantes palabras del mandatario nicaragüense, en las que, además, dijo que “es impresionante la forma en que se asesina a los hermanos colombianos”.



Para Colombia, estas declaraciones “buscan distraer la atención de la comunidad internacional sobre la crítica situación de DD. HH. y las múltiples violaciones que sufren los ciudadanos nicaragüenses y los opositores al régimen de Ortega”. Además, de acuerdo con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, "Colombia es justamente víctima del narcotráfico, somos nosotros las víctimas".



La Cancillería le solicitó al embajador de Colombia en Nicaragua, Alfredo Rangel, regresar “de inmediato” al país y enviar una nota de protesta.

Nuestro pueblo no solamente es víctima del narcotráfico que crece por la demanda intl de drogas, sino que ha sufrido por las amenazas a la seguridad nal, alimentadas por dineros provenientes de esa actividad ilícita, que desafortunadamente se apoya en las dictaduras en la región. — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) February 23, 2022

Esta última fue rechazada por el gobierno de Ortega, que decidió retirar las credenciales de Rangel, al considerar que la nota emitía “juicios de valor” sobre asuntos internos de Nicaragua.



“Estas declaraciones evidencian que su embajador no está cumpliendo con los objetivos para los cuales le fue concedida su acreditación en Nicaragua”, indicó el canciller nicaragüense, Denis Moncada, en una misiva enviada a la Vicepresidenta.

¿Ruptura de relaciones?

Uno de los escenarios posibles tras este incidente es que la tensión entre ambos países escale y haya una ruptura total de las relaciones diplomáticas.



Aunque el retiro de credenciales al embajador de Colombia podría conducir a esta situación, “si la figura de la embajada sigue funcionando, no podemos hablar de una ruptura completa, sino de un impasse diplomático”, dice Dirceo Córdoba, docente de Relaciones Internacionales de la U. Javeriana.

Estas declaraciones evidencian que su embajador no está cumpliendo con los objetivos para los cuales le fue concedida su acreditación en Nicaragua.

TWITTER

Eso sí, será relevante que se retome la comunicación entre ambas naciones pronto, sobre todo debido a que la discusión se produce en momentos en que la Corte Internacional de Justicia de La Haya avanza en la definición de un diferendo limítrofe entre los dos países, el cual tuvo un primer capítulo con la decisión de despojar a Colombia de derechos económicos sobre parte del mar Caribe.



“Si termina en efecto rompiéndose ese canal de comunicación, que es lo que se vislumbra a corto plazo, se afectaría la aplicación del diferendo que tiene Colombia con Nicaragua. Además, dentro de poco se fallará sobre la nueva demanda que interpuso Nicaragua en La Haya. El diálogo es necesario para la aplicación de lo que se decida”, señala el experto.



Por otro lado, Alejandro Bohórquez, docente de Figri de la U. Externado, cree que la posición actual de Bogotá y Managua no le conviene al país. “Cualquier acercamiento con Nicaragua será desde la desconfianza. No tener un canal diplomático afecta a Colombia porque vamos a estar más aislados y solos en la región”, dice.

La relación de Nicaragua y Venezuela

Daniel Ortega - que lleva 15 años en el poder - es uno de los principales aliados del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuyo mandato ha sido calificado por Iván Duque como una “dictadura”.



Tras este incidente, la Cancillería también puso al Gobierno de Ortega en el mismo nivel: "El poder en Nicaragua está en manos de un régimen que no cuenta con legitimidad ni reconocimiento de la comunidad internacional, precisamente, por las múltiples violaciones a los derechos y a la libre determinación política del pueblo nicaragüense".



El hecho de que Nicaragua y Venezuela sean ‘aliados’ aumenta la posibilidad de que se den discrepancias con Colombia, considerando que comparten valores similares.



Dirceo Córdoba explica que en el sistema internacional “existen los bloques o alineamientos. Si entre dos naciones no comparten los mismos valores, puede haber diferencias sobre la lectura de las relaciones diplomáticas bilaterales y de ahí puede darse el tema de las discrepancias”.



Por ahora, habrá que esperar si ambos países ‘hacen las paces’ o si, por el contrario, la tensión los lleva a un escenario parecido al que hoy tiene Colombia con Venezuela.

LAURA CAMILA VARGAS

REDACCIÓN POLÍTICA

Síganos en: @PoliticaET