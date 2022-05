Luego del cambio de postura de la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, frente a Venezuela y Cuba, surge la pregunta: "¿qué implicaciones tiene para Colombia este nuevo contexto?".



Expertos analizan el contexto geopolítico y la nueva postura que debe asumir Bogotá tras el cambio de rumbo del gobierno de Estados Unidos frente a Cuba y Venezuela.

Según Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, hay tres conclusiones claves: "La primera es que se queda sin piso la estrategia del cerco diplomático. Se acaba definitivamente".

En segundo lugar, el catedrático explica que “Colombia deberá entablar una nueva estrategia con respecto a Venezuela” y resalta que las actuales posturas frente al vecino país del partido Centro Democrático y Federico Gutiérrez, candidato a la Presidencia del Equipo por Colombia, “son insostenibles”, debido a que Estados Unidos, de manera indirecta, reconoce a Nicolás Maduro con estas acciones, aunque su respaldo oficial esté con Juan Guaidó.

Juan Guaidó y Nicolás Maduro. Foto: Agencia

La tercera consecuencia que analiza Jaramillo gira en torno a un cambio de actitud en materia de integración regional: “Implica, no solamente el abandono del Grupo de Lima, sino revisar Prosur —que surgió de una manera similar, con gobiernos de centroconservadores que ya no están— y genera la necesidad de tener nuevos espacios de diálogo con Venezuela, por ejemplo, en la Celac, cuya participación se debería reactivar”.

Frente a Cuba, el experto manifiesta que “la relación no está tan maltratada como la de Venezuela”, pero Colombia tendrá que “retomar un poco lo que se había hecho con Santos” en busca de una buena relación con La Habana, puesto que dicha isla “es un actor importante en la negociación con el Eln”.

El camino es el diálogo

Sergio Ángel Baquero, profesor asociado de la Universidad Sergio Arboleda e investigador principal del Programa Cuba, coincidió en que “la estrategia del cerco diplomático empieza a llegar a su final”.

El presidente de la República, Iván Duque. Foto: Prensa Presidencia

Además, según Ángel, al estar Colombia alineado con Estados Unidos, esto va a significar que el Gobierno colombiano asuma la misma postura de los estadounidenses. “Tendría que cambiar el discurso. El mismo presidente Duque así lo ha manifestado al celebrar este relajamiento de las mismas sanciones”.

Sin embargo, debido al nuevo Código Penal aprobado en Cuba que, para Ángel, “es mayor en términos de criminalización de cualquier expresión autónoma o en términos de protesta”, es difícil que haya “cambios positivos”.

Este investigador también insta al Gobierno colombiano a un diálogo con Venezuela, por las “circunstancias geográficas que nos corresponden, sobre todo en función y en beneficio de los mismos migrantes”, con el fin de que el paso sea más ordenado y seguro y de que haya asistencia consular de lado y lado.

Frontera colombovenezolana. Foto: Andrés Carvajal

A pesar de lo anterior, este catedrático reconoce como obstáculos el “no reconocimiento de la migración masiva de venezolanos” por parte de Nicolás Maduro y que los venezolanos no tengan un “consulado al cual acudir” en Colombia.

“Lo que no hay que olvidar es que los Estados Unidos no tienen amigos: tienen intereses”, asegura Julio Londoño, decano de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad del Rosario, por lo que no considera que el cambio de actitud de Biden tenga “mayores implicaciones”, aunque apoya el “restablecer contactos con Venezuela para varios efectos”.

