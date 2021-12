Las muy sólidas relaciones de hoy entre Colombia y Estados Unidos se iniciaron con un gesto tan intrépido como incierto en una época en que las gentes se echaban al mar en embarcaciones y se volvía a tener noticias de ellas cuando llegaban a su destino y enviaban a través de cartas los sucesos del viaje.



En efecto, el 19 de junio de 1822, James Monroe, quien entonces era el quinto presidente de Estados Unidos, recibió a Manuel de Trujillo y Torres, considerado el primer embajador de nuestro país en Washington. Fue una cita oportuna y muy fructífera.



El mandatario estadounidense, quien luego se hizo conocer por publicar la Doctrina Monroe, una política de oposición al colonialismo europeo en las Américas, era un claro defensor de la autonomía de las nacientes naciones que luchaban para independizarse de España. Torres, por su parte, si bien había nacido en el seno de una familia de nobles en Córdoba, huyó de la península precisamente señalado de conspirar contra la monarquía.



Partió en 1794 y llegó a Estados Unidos, después de una tempestuosa travesía por el Atlántico, en 1796. Se estableció en Filadelfia y allí pasó su vida conspirando a favor de la independencia de las colonias españolas en América.



Por aquellos días, en estas tierras la situación era dramática. Las fuerzas patriotas bajo el mando de Bolívar habían iniciado una campaña para liberar la Nueva Granada y lograron la decisiva victoria en la batalla de Boyacá. Cuando Torres recibió sus credenciales diplomáticas se le autorizó “a hacer en Estados Unidos todo lo posible para poner fin de inmediato al conflicto en el que ahora están comprometidos los patriotas de Venezuela por su independencia y libertad”.

Venezuela y Nueva Granada se unieron el 17 de diciembre de 1819 para formar la República de Colombia o la Gran Colombia. Con el recibimiento de Monroe a Torres ya no había marcha atrás. Fue una hábil y osada jugada política de las dos partes porque ese reconocimiento se hizo cuando las tropas españolas todavía dominaban parte de estas tierras. Estados Unidos formalmente acababa de reconocer a Colombia.



Ese encuentro que cambió para siempre la historia del continente cumple dos siglos este 2022. Por eso, hace unos días, el 2 de diciembre, en el auditorio Ashe de Miami, se realizó el foro ‘200 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos’.

Los organizadores fueron la Universidad del Rosario y EL TIEMPO Casa Editorial, en el marco de los foros de coyuntura de las dos instituciones para visibilizar y aportar elementos de análisis de los temas de interés para el país. El evento tuvo el apoyo de ProColombia en Miami.



Es natural que entre el público en general gravite la idea de que el narcotráfico, el Plan Colombia, la guerra contra el terrorismo, el tratado de libre comercio, el uso de bases militares por parte de personal estadounidense y, recientemente, el apoyo al proceso de paz sean los temas que se han impuesto en la agenda entre Washington y Bogotá. Esto es cierto, pero también es verdad, como destacó en el encuentro el embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, la recíproca fraternidad.

Tiempos de fraternidad

El 4 de febrero se celebró el aniversario número 15 del Plan Colombia. Los presidentes Santos y Obama se reunieron para discutir el posconflicto tras una firma de la Paz en Colombia. Foto: EFE

Él puso como ejemplo la decisión rápida y desinteresada de Colombia de recibir al menos 4.000 ciudadanos afganos, después de la toma del poder por parte de los talibanes y la retirada de las tropas estadounidenses. “Colombia tomó una decisión histórica”, dijo Pinzón. “Cuando estábamos en esta difícil situación, fuimos el primer país de América Latina, y tal vez el segundo en el mundo, que salió a ofrecer la posibilidad de que personas de Afganistán, para protegerles sus derechos, pudieran pasar un tiempo en Colombia”, recordó el embajador al destacar este gesto como uno de los símbolos que mejor retratan el buen estado de las relaciones.



En el evento, Óscar Palma, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, dijo que el asunto de los narcóticos ha ocupado uno de los primeros lugares en la agenda bilateral desde los años 70, cuando Richard Nixon declaró su guerra contra las drogas.



“A lo largo de los años, hemos transitado de enfoques concentrados en el uso de la fuerza para limitar la producción, a la responsabilidad que comparten también los consumidores, explorando, más recientemente, alternativas relacionadas con la prevención, el desarrollo territorial, la salud e incluso la regulación del consumo”.



El docente le contó al auditorio que hay una evolución novedosa en los enfoques. “Se debe destacar, por ejemplo, que la estrategia se alinea con la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, enfatizando la necesidad de avanzar en desarrollo territorial y la protección de líderes sociales”.



En la nueva lectura de la forma en que los dos países buscan consensos para la solución de los problemas hay una sintonía con temas vanguardistas. “Se incluye el daño al medioambiente como una dimensión clave del problema, y se proponen nuevas formas de medir los avances. Más allá de las típicas cifras de hectáreas cultivadas y producción potencial de cocaína, se medirá también el fortalecimiento de la presencia y cubrimiento institucional en regiones conflictivas”.

La nueva caravana está conformada por migrantes en su mayoría de países centroamericanos y de Haití, Foto: Juan Manuel Blanco. Efe

La ruta de los migrantes

Mientras que Francesca Ramos, vicedecana de la misma facultad, puso el énfasis en otro tema de palpitante actualidad: “La migración venezolana, por su relevancia, se ha sumado a los temas tradicionales de la agenda bilateral”.



La profesora alabó esta decisión porque, argumentó, la crisis migratoria, segunda a nivel mundial, con 6,1 millones de personas, se debe al colapso paulatino del Estado venezolano que sumió al país en una tragedia humanitaria de proporciones inimaginables: en el último quinquenio, el 20,7 % de la población ha salido de Venezuela. La gran mayoría de ella no retornará a su país, y Colombia es el mayor receptor, con cerca de 2 millones.



A pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno colombiano con la puesta en marcha de un proceso ambicioso de regularización, “Colombia sola no puede gestionarla”.



La catedrática Ramos dijo, además, que se estima que este año que termina 46.000 venezolanos pasaron por el puente Colombia-México para llegar a Estados Unidos cruzando el río Bravo. De ahí, la urgencia y trascendencia de que Washington se sume a los esfuerzos para manejar este fenómeno. “Estados Unidos es el principal donante del plan de la Plataforma de Coordinación Regional para Migrantes y Refugiados Venezolanos, y recientemente apoyó para que el BID y el Banco Mundial crearan un plan específico para Colombia con el propósito de financiar la integración de la población migrante venezolana en el país”, dijo ella.



Por su parte, Julio Londoño, decano de la misma facultad, dijo que hay dos aspectos importantes para destacar: Las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos se dividen en dos etapas fundamentales. “Una, durante el siglo XIX, en la que los Estados Unidos aún no se habían consagrado como gran potencia mundial, en la que las relaciones fueron simplemente formales”.



“Otra, después de la separación de Panamá hasta el momento actual, en la que han estado enmarcadas por la colaboración en el ámbito político, económico y de seguridad”, afirmó.



Londoño dijo que como en toda relación hay altas y bajas, aunque para él el saldo indiscutiblemente es a favor. De hecho, destaca con emoción la decisión que tomó el presidente norteamericano en 1990, después de una reunión en Cartagena “en medio de una de las etapas más angustiosas de la lucha contra el narcotráfico”, de otorgar a Colombia un sistema general de preferencias para los productos colombianos.



Eran tiempos en los que en varios escenarios se hablaba de que Colombia iba camino a ser un Estado fallido porque a esos espacios llegaba nítido el angustiante eco del narcoterrorismo impuesto por el capo Pablo Escobar con centenares de asesinatos y atentados con explosivos. “La decisión de EE. UU., nos salvó en una etapa en la que, además, la apertura económica mundial y los subsidios domésticos en los países industrializados amenazaban seriamente la estabilidad económica de las naciones en desarrollo”, anotó Londoño.



A manera de conclusión, Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario, dijo que esta, desde su Centro de Diálogo, ha promovido diferentes eventos de discusión y reflexión sobre los grandes temas del país.



“En esta oportunidad decidimos realizar este encuentro en Estados Unidos para resaltar los hitos de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, pero también para analizar cuáles son los desafíos que deben enfrentar el país y el próximo gobierno en los próximos años”.



Para Cheyne, en el foro quedó un listado de aportes de los participantes de enorme valor, por el vistazo dado no solo a la rica historia entre los dos países sino al futuro. “Sin duda, se evidencian grandes desafíos en la apuesta de seguridad rural y desarrollo que apela al acuerdo de paz, así como también en la situación migratoria que enfrenta el continente”, dijo.

ARMANDO NEIRA

EDITOR DE POLÍTICA DE EL TIEMPO

