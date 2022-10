Este jueves, Colombia, en cabeza del canciller Álvaro Leyva, votó a favor de revocar las credenciales de Gustavo Tarre, representante de Juan Guaidó en la OEA.



En total, a favor votaron 19 países miembros, incluido Colombia; en contra, cuatro delegaciones, incluido Estados Unidos; hubo nueve abstenciones y dos delegaciones estuvieron ausentes.



La petición, entonces, de revocar al representante de Juan Guaidó fue inadmitida porque no se alcanzaron los votos suficientes a favor. Se necesitaba el apoyo de dos tercios de los 34 miembros activos de la OEA.

El secretario general, Luis Almagro, había explicado que el reconocimiento del delegado de Venezuela "fue decidido por votación y esto otro será decidido por votación".

La petición la habían impulsado 11 países

Desde este miércoles, 11 países de la OEA, entre ellos México y Bolivia, impulsaron la salida del representante del líder opositor venezolano Juan Guaidó.



Un grupo de países encabezado por Antigua y Barbuda, con el apoyo de Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Dominica, Granada, México, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago, quería "revocar la aceptación del representante permanente ante la OEA designado por la Asamblea Nacional de Venezuela en enero de 2019".



El texto también pedía "considerar" que Venezuela "dejó de ser miembro de la Organización de los Estados Americanos el 27 de abril de 2019".



Ese día se cumplió el plazo para que Venezuela formalizara su salida de la OEA, notificada por el gobierno de Nicolás Maduro dos años antes.



Pero Almagro negó este miércoles que el proceso de retiro de Venezuela de la OEA se haya concretado.



"Para irse de la organización no solamente tienen que pasar dos años, sino que tienen que estar al día con todas sus obligaciones", explicó, y recordó que el Estado venezolano le debe a la OEA "algunos millones de dólares de cuentas pendientes de contribuciones".



"Fundamentalmente, el proceso fue interrumpido por eso más que por otras consideraciones, simplemente el asiento (de Venezuela en la OEA) no quedó vacío", subrayó.



Esa banca fue asumida por Gustavo Tarre, un enviado de Guaidó, quien en enero de 2019, cuando Maduro asumió un segundo mandato tras cuestionados comicios, se declaró presidente encargado de Venezuela, invocando su condición de jefe de la Asamblea Nacional.



Tarre, sin embargo, no viajó a Lima para representar a Venezuela en esta asamblea de la OEA, deplorando que el tema de las credenciales haya llevado "a que se deje de lado" la crisis humanitaria y de derechos humanos en el país sudamericano.



