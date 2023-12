Gustavo Petro tras pruebas Pisa: ‘Colombia tiene un sistema educativo que ha fracasado’

Mientras la Comisión Primera de Cámara está aprobando la ley estatutaria de la educación, el presidente Gustavo Petro aprovechó los resultados de las pruebas Pisa 2022, en la que Colombia siguió con los bajos resultados, para enfatizar en la necesidad del proyecto que está a pocos artículos de ser aprobado.



(Puede ver: El mejor colegio público de Colombia está en la Costa y volvió a ocupar el primer lugar)

Antes las cifras negativas de las pruebas, el primer mandatario fue categórico: ‘Colombia tiene un sistema educativo que ha fracasado’". Petro entró a analizar cada una de las categorías de las pruebas (matemáticas, ciencias y compresión lectora) y usó los resultados para llegar a la misma conclusión sobre la educación en Colombia.



"Esto no es una nueva noticia, se ha venido repitiendo en el siglo XXI. Las reformas hechas en el pasado no han apuntado a que la población colombiana se pueda educar con calidad. El derecho de la educación, como calidad en el saber, no existe", dijo el presidente, que hizo la salvedad de que también hubo una leve caída a nivel mundial en los resultados de 2022 por cuenta de la pandemia.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente, Gustavo Petro, se refirió a la salida de Martha Lucía Zamora desde Dubái. Foto: Archivo particular

Según Petro, lo que dejan ver los resultados de Colombia en comparación con los de la OCDE es la creciente brecha que hay por cuenta de la mala educación que habría en el país. "Si no se educa con la misma capacidad, nosotros nos empobrecemos, la brecha de desigualdad se traduce en una serie de problemas completos", agregó.



(Puede ver: Colombia sigue sin levantar cabeza en resultados de las pruebas Pisa: ¿por qué?)



Luego de lanzar las duras críticas en contra del sistema colombiano, el presidente dijo que "no se trata de ponernos a llorar sobre los resultados, es ver qué podemos construir para que pueda cambiar".



En ese sentido, entró a comparar los resultados de Colombia en general con los del sector rural, Bogotá, Latinoamérica, los países de la OCDE y Finlandia, que es el país que históricamente ha liderado las pruebas Pisa.

Facebook Twitter Linkedin

avances y desafios en la educacion de colombia con las pruebas pisa Foto:



El mandatario usó esta comparación para mostrar la brecha que hay entre las zonas rurales y los resultados en general. "El sistema rural colombiano es de lo peor del mundo. Estamos dejando en una brecha inmensa a la educación rural", declaró el presidente.



(Además. Bogotá subió en las pruebas PISA y logró mejores resultados frente a algunas ciudades)



Luego, el mandatario aprovechó las gráficas para destacar el caso bogotano, que está por encima del promedio latinoamericano y está muy cerca de los países de la OCDE. En este caso sobre todo hizo énfasis en el salto en los resultados durante la Bogotá Humana, plan de gobierno cuando fue alcalde de la capital.



"Sin egolatría este salto se produce entre 2012 y 2015. Mientras la educación hace agua hay un éxito, Bogotá y eso tiene una etapa: la Bogotá humana", dijo el presidente, que dijo que el secreto para mejorar los resultados en las pruebas Pisa es aplicar los mismo cambios que se hicieron durante su administración.



(También puede leer: El pequeño país que tiene la mejor educación del mundo según las pruebas PISA)



"Se puede trasladar lo que se hizo en la Bogotá humana"; reiteró el presidente, que destacó lo que se hizo en su administración: "Lo que hicimos fue educar al profesor y a la profesora (...) Educar de manera gratuita en posgrados"; "Expandimos la jornada y mejoramos la infraestructura (...) que lo niños tuvieran comida caliente"; y "que en el colegio se puede impartir educación universitaria, que es un modelo europeo".

Facebook Twitter Linkedin

Incremento en matrículas de colegios privados en Colombia. Foto: Mineducación

Los resultados de las prueba Pisa

Los datos del informe 2022 muestran que Colombia continúa con un desempeño muy inferior al promedio de los miembros de la Ocde en matemáticas, lectura y ciencias, las tres competencias que mide el estudio, el cual fue aplicado a estudiantes de 15 años en 81 países.



Colombia obtuvo en matemáticas una puntuación de 383, siendo esta la competencia con peor desempeño, muy por debajo al promedio de la Ocde de 472 y ubicándose en el puesto 64. En lectura, el puntaje nacional fue de 409 frente a 476 de los miembros de la organización, mientras que en ciencias la puntuación fue de 411 versus 485 de la Ocde, en ambos casos ocupando el puesto 54.

Facebook Twitter Linkedin

Es importante que todos los maestros estén capacitados en el método fonológico del aprendizaje de la lectura. Foto: Jaime Moreno. Archivo EL TIEMPO

Los anteriores resultados no solo muestran que estamos lejos de los promedios mundiales, sino que contrastan con los buenos resultados de otros países, como el mejor del mundo, Singapur, que en matemáticas, lectura y ciencia obtuvo 575, 543 y 561. Lo mismo ocurre con el mejor de la región, Chile, que alcanzó en el mismo orden 412, 448 y 444 (las pruebas Pisa no establecen un puntaje máximo que se pueda obtener).



Si se compara con el anterior informe, de 2018, se evidencia una pequeña caída en los puntajes que se explicarían por los impactos de la pandemia, los cuales fueron moderados comparado con la mayoría de países. De acuerdo con el informe, en ambas mediciones el desempeño fue similar y “se han mantenido notablemente estables durante un largo periodo de tiempo: después de 2009, en las tres materias solo se observaron pequeñas fluctuaciones no significativas”.

Más noticias

Pruebas Pisa: tres apuestas del presidente Petro para mejorar la educación en Colombia

Gustavo Petro tras pruebas Pisa: ‘Colombia tiene un sistema educativo que ha fracasado’

Colombia sigue sin levantar cabeza en resultados de las pruebas Pisa: ¿por qué?