¿Colombia tendrá voto electrónico mixto para las elecciones regionales 2023?

A unos cuantos días de la cita con las urnas, una pregunta que aún tienen los colombianos es: ¿Si habrá o no voto electrónico mixto en esta contienda? Como quedó consagrado en el código electoral aprobado el semestre pasado en el Congreso, hay dudas de su aplicación se hará en estos comicios.



(Puede ver: Registraduría aclara que jurados tendrán que contar votos de candidatos inhabilitados)

La respuesta corta y concisa es: no, no habrá voto electrónico mixto en las elecciones del 29 de octubre. En ningún puesto de votación del país habrá este tipo de tecnología para realizar los comicios -lo más parecido son los pilotos de identificación biométrica-. Son varias la razones, pero la más simple es que el nuevo código electoral no está en vigor.

Facebook Twitter Linkedin

Plenaria de la Cámara en el debate del Código Electoral. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Aunque fue aprobado en el primer semestre de 2023, no está en vigencia debido a que no ha pasado la revisión de la Corte Constitucional. De acuerdo con el ordenamiento colombiano, toda ley estatutaria, al entrar a modificar o reglamentar un derecho fundamental, debe pasar por una revisión de constitucionalidad antes de promulgarse.



Esto fue lo que ocurrió con el código electoral aprobado a finales de 2020. El proyecto tuvo el visto bueno del Congreso y pasó a revisión de constitucionalidad, instancia que lo tumbó por vicios en su trámite -fue aprobado en sesiones extraordinarias, cuando debía ser tramitado en los periodos ordinarios-.



(Además: Las candidaturas que siguen en vilo a cuatro días de elecciones regionales)



En el caso del actual proyecto aprobado, apenas llegó el 5 de julio a la Corte Constitucional y hasta el momento está en la fase de práctica de pruebas. Debe ser revisado a profundidad para que se emita un concepto. Por ejemplo, el pasado código llegó en enero de 2021 y solo hasta abril de 2022 se conoció el sentido del fallo. Además, según la página de la Corte Constitucional, la sentencia apenas salió hace dos días. En esta se sabrá todas las razones de por qué se hundió. Y esto puede servir de guía sobre el futuro del nuevo proyecto aprobado.



Por otro lado, más allá de que aún no hay concepto sobre la constitucionalidad o no del nuevo código electoral, la otra situación en que dicho articulado no contempla que se aplique apenas entre en vigor, sino que establece un periodo de transición.



En el artículo 156 del código, que introduce el voto electrónico mixto, se añade un parágrafo transitorio que es muy claro: “El voto electrónico mixto entrará en vigencia a partir del 2029”. Esto significa que en seis años más el país no tendrá dicha modalidad para las elecciones. Solo hasta las legislativas y presidenciales de 2030 se usaría en todo el país.



(Además: ¡Oh confusión, oh caos! Los cinco hechos que sacuden las elecciones del domingo)



Sin embargo, el proyecto también es claro en que debe haber planes piloto para todas las novedades que introduce el articulado. “Los planes piloto vinculantes podrán implementarse a partir de las elecciones atípicas, de juventudes o las previstas en el calendario electoral ordinario a partir del año 2026”.

Facebook Twitter Linkedin

Gobierno y Registraduría radicaron la reforma al Código Electoral, en agosto del año pasado. Foto: Prensa Ministerio del Interior

Este punto implica que desde las elecciones regionales y presidenciales de 2026 se adelantarán pilotos de voto electrónico en distintas zonas del país. Sin embargo, no será algo generalizado, sino que serán pruebas puntuales para ir adaptando el sistema electoral paulatinamente a esta modalidad.

¿Qué es el voto electrónico?

En el código electoral impulsado por Alexander Vega, y que tuvo varias críticas, uno de los principales cambios fue la introducción del voto electrónico, aunque se deja claro que será mixto. Este último adjetivo tiene varias implicaciones frente a este mecanismo.



Como en 2021 había miedo ante los escándalos de posible fraude electoral a través del voto electrónico, por lo ocurrido en Venezuela y debido a la disputa legal en Estados Unidos por cuenta de las votaciones presidenciales, se planteó que el voto electrónico era vulnerable a una posible modificación de las cifras.



Por eso se insistió que, si se adoptaba el voto electrónico, debía haber un soporte físico que permitiera contrastar los resultados. El sistema mixto significa que el voto se hace en una máquina y su contabilización es electrónica, pero hay una papeleta con el sentido del voto que se ingresa en una urna. Esta última servirá para contrastar los resultados y evaluar posibles cifras irregulares que llegaren a dar los sistemas electrónicos.