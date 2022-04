El presidente Iván Duque se refirió a las relaciones diplomáticas que tiene Colombia con Rusia. "Hombre, mire lo que está haciendo Rusia, invadió un país, han masacrado personas en Bucha (Ucrania), han llegado a un bombardear hospitales de maternidad, han destruido infraestructura comunitaria, han destruido una nación completa", dijo el mandatario en diálogo con El Universal.



A continuación se preguntó: "¿Quién puede tener una relación con un país que está cometiendo estas atrocidades?. Por eso nosotros respaldamos la decisión de la expulsión del Consejo de Derechos Humanos".



El presidente colombiano dijo que por eso nosotros hemos alzado nuestra voz porque defendemos la integridad del territorio de Ucrania. "Lo que estamos viendo acá es un genocidio, son crímenes de lesa humanidad, es un oprobio total. ¿Entonces en este momento cuál relación?, ninguna. Cómo puede el mundo tener un relacionamiento cuando está pasando esto", señaló el jefe de Estado.



Insistió en que la comunidad internacional tiene que señalar que no puede haber relaciones hasta que no cese este oprobio, porque si alguien quiere mantener unas relaciones formales o melifluas mientras se cometen semejantes delitos del mundo, lo que estamos terminando es siendo presos de una formalidades que no sirven. Duque reiteró que Colombia ha actuado en el multilateralismo y que ha alzado la voz para rechazar este atropello.



Los pronunciamientos de Duque se dan días antes de su visita a la ciudad de Nueva York, en donde presentará un balance ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre los acuerdo de paz. Y Rusia hace parte de dicho Consejo.



Antony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, anunció la intención de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su intervención ante el Consejo el pasado 1.° de marzo. ¿Qué significa en concreto la suspensión de Rusia de este órgano de la ONU?



"Es una fuerte decisión por parte de la Asamblea General como consecuencia de las violaciones cometidas en la invasión a Ucrania. Hay que entenderlo como una sanción y como un rechazo a las violaciones masivas que están cometiendo. Una suspensión de este tipo solo se ha dado dos veces: el otro antecedente fue Libia en 2011", afirma el abogado y analista internacional Ramón Muñoz.



NOTICIA EN DESARROLLO...