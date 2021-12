El Gobierno Nacional se fijó una ambiciosa meta: poner, en la semana que resta de 2021, al menos una dosis de las vacunas contra el covid al 80 % de la población del país. “Hoy tenemos más del 75 % de la población colombiana al menos con una dosis, y vamos por ese 80% de aquí a que termine el año”, anunció.



El reto fijado por el jefe del Estado fue revelado en las últimas horas precisamente en el acto de homenaje al talento humano en salud, para muchos los grandes protagonistas de este 2021.



En el acto, Duque también subrayó que hay 27 ciudades del país que tienen registros de más del 80 % de su población vacunada y otras 10 ciudades con más del 90% de sus habitantes vacunados.



Pero, en paralelo al esfuerzo de las autoridades para cubrir a los colombianos con las vacunas, Duque pidió un compromiso de cada uno de los ciudadanos. Se trata de que cada individuo aporte para lograr este reto colectivo.



“Las metas no se cumplen solas. Las vacunas están, la capacidad está, los puestos (de vacunación) están; necesitamos que los colombianos sigan poniendo el brazo. Las personas que ya tienen una dosis y que les corresponde la segunda dosis, y dicen ‘llegaron las fiestas, yo mejor me voy de vacaciones, miro a ver en enero’, lo que les estamos diciendo es ‘¡por favor, no sean irresponsables!’ No vayan a postergar esas citas de segundas dosis; cúmplanlas ya”, dijo Duque.

Luego de la exigencia del carné de vacunación para el ingreso a establecimientos públicos. En Medellín se han visto más personas acercarse a los puntos de vacunación para aplicarse la primera dosis o completar el esquema de vacunas contra el covid-19. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

“Sabemos los retos que se le vienen a la humanidad, porque en la medida en que el virus siga circulando en el mundo, y se van presentando nuevas variables, las variables y las cepas nos van imponiendo nuevos retos. Ya logramos enfrentar unos buenos meses a la variante Delta. Hoy, más de 85 países tienen la circulación de Ómicron. ¿Y qué es lo mejor para enfrentar esto? La vacunación, medidas de autoprotección y la prudencia”, aseguró.



Duque también anunció los avances en la protección de la salud para la población migrante.



En Colombia, según varios informes oficiales, han llegado en los últimos años, casi dos millones de venezolanos.



“Más de 415.000 migrantes han sido afiliados al sistema de salud, y se han girado más de 500.000 millones de pesos para atender las deudas originadas por la atención de migrantes irregulares en nuestro país”, dijo Duque.



Finalmente, Duque también destacó que en este 2021 Colombia recuperó la soberanía en la producción de vacunas, gracias a la firma del memorando de entendimiento con la compañía canadiense Providence y la empresa colombiana VaxThera.



Adicionalmente, Duque puso de presente que el Gobierno ha destinado 8,9 billones de pesos para sanear las deudas del sistema de salud, a través del esquema de Punto Final.

