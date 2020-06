Colombia respondió por el incidente con Cuba sobre proceso con Eln

La canciller Claudia Blum y el Comisionado de paz, Miguel Ceballos, acudieron este martes al Senado de la República para responder por la política exterior que ha implementado este gobierno en lo que tiene que ver con el acuerdo de La Habana.

El debate tuvo como objetivo que el Gobierno Nacional respondiera sobre las obligaciones internacionales del Estado frente a los diálogos de paz, los acuerdos y su implementación.



“Nosotros lamentamos que pasamos de ser el país que simbolizaba la búsqueda de la paz en el mundo, a ser el país que lidera una política exterior muy peligrosa, que es orientada por el ala más extremista de la Casa Blanca, que promueve el ataque a un país que ha sido clave para los procesos de paz, como es el caso de Cuba”, indicó el senador Iván Cepeda, citante del debate junto a su colega Antonio Sanguino.



El debate se da justo un día después de que se produjera uno de los señalamientos más duros en política exterior recibido por la administración del presidente Iván Duque. Cuba acusó a Colombia de facilitar el camino para que Estados Unidos la incluyera en la lista de países que "no cooperan plenamente" en la lucha antiterrorista.



Esta es la respuesta de La Habana a dos hechos. Uno, la decisión, el 13 de mayo, del gobierno de Donald Trump de sancionar a la isla por negarse a entregar a una delegación del Ejército de Liberación Nacional, Eln, que llegó a La Habana en mayo de 2018 para continuar con las negociaciones de paz iniciadas dos años antes, durante la gestión de Juan Manuel Santos.



Y dos, una respuesta directa a la “celebración” del alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, quien en su momento salió en público a explicar el señalamiento de Washington y lo calificó “como un espaldarazo”.



Durante su intervención, el senador Cepeda anunció que, “puesto que sabemos que no renunciará”, junto al senador Antonio Sanguino, elevará una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra el comisionado Miguel Ceballos “por violar la Constitución, lesionar el derecho a la paz, incumplir con la implementación del Acuerdo de Paz, y actuar con probada mala fe en cada una de las responsabilidades que le corresponden en su cargo”.



El senador agregó que, por esas acciones, “la primera consecuencia es la de poner en cuestión la credibilidad del Estado colombiano ante la comunidad internacional, con los efectos adversos que ello tendrá para futuras negociaciones de paz, las cuales hoy no se ven en el horizonte”.



Cepeda volvió a pedirle a Ceballos su renuncia, al considerarlo "indigno de su cargo".

