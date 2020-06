Colombia reivindica su "amistad" con Cuba

"Colombia espera continuar trabajando de manera constructiva con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba en el fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre los dos países", dice el Gobierno Nacional en respuesta a la dura carta emitida hace unos días por la isla.

La Cancillería respondió así a la acusación de Cuba de facilitar el camino para que Estados Unidos la incluyera en la lista de países que "no cooperan plenamente" en la lucha antiterrorista.



La conclusión es que para Colombia están por encima los lazos de afecto entre los dos países, pero también le recuerda a La Habana que "el reconocimiento por parte del Eln de su responsabilidad en el acto terrorista de la Escuela General Santander evidencia, además, el incumplimiento de ese grupo a la condición impuesta por Cuba al ELN para que “se atuviera única y estrictamente, al exclusivo propósito de su presencia en Cuba: negociar la paz en Colombia”".



Colombia le dice, además, a Cuba que el Gobierno "entiende que las decisiones adoptadas, de manera autónoma, por el Gobierno de los Estados Unidos en materia de política exterior y en su relacionamiento con otros países, corresponden al ejercicio de la soberanía de ese país".



Y resalta que "Colombia ha actuado de manera transparente y de cara a la comunidad internacional, como lo ha hecho en relación con todas las decisiones que ha adoptado en materia de construcción de paz y mantenimiento de la seguridad".



Y en esa línea recuerda que tras el grave atentado cometido por el Eln contra la Escuela General Santander y en la que perdieron la vida una veintena de jóvenes y hubo un centenar de heridos "se suspendieron indefinidamente las conversaciones".



Y que, conforme a la Ley 1941 de 2018, se solicitó al Fiscal General de la Nación y a los jueces competentes ejecutar y reactivar las órdenes de captura contra miembros del Eln.



"Al respecto, es importante recordar el apoyo de países invitados a ser garantes, como Brasil y Chile, frente a esta posición de Colombia, así como la decisión similar que meses antes había tomado Ecuador".



Por lo que en esta ruta, "Colombia ha presentado a Cuba solicitudes de extradición formuladas por jueces de la República frente a miembros del Eln en el marco del Tratado de Extradición vigente entre los dos países. Colombia sigue a la espera de la respuesta de Cuba frente a estas solicitudes".



Pero, sin embargo, el gobierno del presidente Iván Duque pone el énfasis en la necesidad de mantener unas buenas relaciones.



"El Gobierno de Colombia agradece y reconoce el importante papel que ha jugado el Gobierno de Cuba en el acompañamiento a la implementación de la política de Paz con Legalidad en la que se honran los compromisos contenidos en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto suscrito por el Gobierno Nacional con la antigua guerrilla de las FARC en noviembre de 2016", dice.



Y añade: "El Gobierno de Colombia valora el interés de la República de Cuba de aportar al logro de la estabilidad y la seguridad en Colombia. Las relaciones de la República de Colombia y la República de Cuba deben estar por encima de las pretensiones del grupo terrorista ELN que, con sus actuaciones, se interpone en la implementación de los acuerdos con las FARC y obstaculiza la anhelada paz para los colombianos".



El siguiente es el texto íntegro de la comunicación emitida por la Cancillería:



COMUNICADO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno Nacional, ha dado respuesta por la vía diplomática a planteamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en relación con diversos temas, entre ellos las declaraciones ofrecidas por el Alto Comisionado para la Paz el pasado 13 de mayo cuando hizo referencia al comunicado de los Estados Unidos sobre “Países Certificados como No Cooperando Plenamente con los Esfuerzos de los Estados Unidos contra el Terrorismo”.



Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar lo siguiente:



1. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha manifestado en múltiples ocasiones que el Gobierno de Colombia entiende que las decisiones adoptadas, de manera autónoma, por el Gobierno de los Estados Unidos en materia de política exterior y en su relacionamiento con otros países, corresponden al ejercicio de la soberanía de ese país.



2. En cuanto a aspectos relativos a las conversaciones con el grupo armado organizado ELN, también mencionados en la nota recibida de Cuba, el Gobierno de Colombia ha actuado de manera transparente y de cara a la comunidad internacional, como lo ha hecho en relación con todas las decisiones que ha adoptado en materia de construcción de paz y mantenimiento de la seguridad.



3. El acto terrorista del 17 de enero de 2019 en la Escuela General Santander en el que perdieron la vida 22 jóvenes estudiantes no fue una simple ruptura de “conversaciones” sino un acto terrorista cuya responsabilidad fue reconocida por el Comando Central del ELN, tal y como fue reseñado ampliamente en medios informativos nacionales e internacionales.



4. El reconocimiento por parte del ELN de su responsabilidad en el acto terrorista de la Escuela General Santander evidencia, además, el incumplimiento de ese grupo a la condición impuesta por Cuba al ELN para que “se atuviera única y estrictamente, al exclusivo propósito de su presencia en Cuba: negociar la paz en Colombia”.



5. Ante el grave atentado, se suspendieron indefinidamente las conversaciones y, conforme a la Ley 1941 de 2018, se solicitó al Fiscal General de la Nación y a los jueces competentes ejecutar y reactivar las órdenes de captura contra miembros del ELN. Al respecto, es importante recordar el apoyo de países invitados a ser garantes, como Brasil y Chile, frente a esta posición de Colombia, así como la decisión similar que meses antes había tomado Ecuador.



6. Adicionalmente, Colombia ha presentado a Cuba solicitudes de extradición formuladas por jueces de la República frente a miembros del ELN en el marco del Tratado de Extradición vigente entre los dos países. Colombia sigue a la espera de la respuesta de Cuba frente a estas solicitudes.



7. Los hechos relacionados con los actos terroristas del ELN han sido suficientemente conocidos por la comunidad internacional. No puede sorprender que los gobiernos del mundo, incluido el de los Estados Unidos, hayan tomado nota de la presencia de miembros del ELN, que se atribuyen la responsabilidad de actividades terroristas, desde el territorio cubano. El ELN sigue incluido en las listas de actores terroristas definidas por la Unión Europea y Estados Unidos. Y el ataque a la Escuela General Santander recibió la firme condena de la comunidad internacional, incluso del Consejo de Seguridad de la ONU. Estas situaciones y pronunciamientos se enmarcan en las decisiones de cada Estado y los organismos multilaterales en el propósito común de prevenir y reprimir los actos de terrorismo, en línea con las convenciones internacionales y las resoluciones del Consejo de Seguridad contra el terrorismo.



8. El Gobierno de Colombia agradece y reconoce el importante papel que ha jugado el Gobierno de Cuba en el acompañamiento a la implementación de la política de Paz con Legalidad en la que se honran los compromisos contenidos en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto suscrito por el Gobierno Nacional con la antigua guerrilla de las FARC en noviembre de 2016.



9. El Gobierno de Colombia valora el interés de la República de Cuba de aportar al logro de la estabilidad y la seguridad en Colombia. Las relaciones de la República de Colombia y la República de Cuba deben estar por encima de las pretensiones del grupo terrorista ELN que, con sus actuaciones, se interpone en la implementación de los acuerdos con las FARC y obstaculiza la anhelada paz para los colombianos.



10. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia espera continuar trabajando de manera constructiva con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba en el fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre los dos países.



Bogotá D.C., 5 de junio de 2020



