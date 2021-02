Colombia recibirá 117.000 vacunas Pfizer por Covax el 1º de marzo

El presidente Iván Duque anunció este viernes, en medio de la Cumbre de Gobernadores, que el próximo lunes 1.º de marzo llegarán al país 117.000 vacunas de la farmacéutica Pfizer, a través del mecanismo Covax.



De este modo, el mandatario señaló que el país es el segundo del mundo y el primero en América que recibirá estos biológicos.



"Somos el primer país de América en recibir estas vacunas de Covax y el segundo país en el mundo, porque nos preparamos a tiempo, porque decidimos también hacer ese acuerdo multilateral y tener la sostenibilidad en el suministro de las vacunas", aseguró el mandatario.



Además, el Jefe de Estado les envió un mensaje a quienes criticaron que el país haya entrado en ese mecanismo.



"A los que dijeron que Covax no servía, que eso no era real y era una ilusión, las respuestas son los hechos, porque aquí actuamos con hechos y pensando en el bienestar de los colombianos", agregó.



Duque señaló que muchas personas le dijeron en diciembre que buscara 1.000 o 2.000 vacunas para tomarse una foto, para no dejarse ganar "el concurso de la foto" de otros países, pero advirtió: "yo no procedo así ni actúo así. Yo no soy presidente de la República para satisfacer vanidades temporales, sino para trabajar con seriedad, con sostenibilidad por el bienestar del pueblo colombiano", puntualizó.



Hasta el momento, al país han llegado 100.310 dosis de Pfizer y 192.000 de la farmacéutica china Sinovac que, de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación, en su primera etapa están siendo suministradas al personal médico y a los adultos mayores de 80 años.



Este jueves, el Jefe de Estado anunció, además, que el próximo 7 de marzo llegarán al país 2 millones de vacunas contra el covid-19 del laboratorio chino Sinovac, tras un acuerdo confirmado con el presidente de ese país, Xi Jinping.



¿Qué es el mecanismo Covax?

En septiembre del año pasado, Duque anunció que el país suscribió el acuerdo con el mecanismo Covax, que busca garantizar el acceso de millones de personas a vacunas seguras y eficaces contra el nuevo coronavirus.



Este mecanismo Covax es una alianza entre diferentes países para poder tener acceso a vacunas seguras y eficaces para la covid-19 a través de acuerdos en los cuales las naciones se comprometen a adquirir un porcentaje específico de dosis.



"Es una iniciativa mundial destinada a colaborar con los fabricantes de vacunas, de modo que los países de todo el mundo tengan un acceso equitativo a vacunas seguras y eficaces una vez que estas hayan obtenido la licencia y la autorización", explicó la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"En ese mecanismo lo que se prevé es que adquirirán dos billones de vacunas a lo largo del 2021 con una distribución equitativa entre los diferentes países que hagan parte", indicó hace algunas semanas el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



Según dio a conocer la OMS, 172 países en el mundo —que representan más del 70 por ciento de la población mundial— estaban acordando su ingreso a este mecanismo.

