El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia mostró su preocupación y rechazo por el lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de la República Popular Democrática de Corea (RPDC, conocida como Corea del Norte) sobre el mar del este, que impactó dentro de la zona económica exclusiva de Japón al oeste de la localidad de Hokaido, el pasado sábado 18 de febrero de 2023.

A través de un comunicado de prensa, la Cancillería aseguró que este tipo de acciones violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.



“Colombia condena enérgicamente y deplora el repetido comportamiento de la RPDC, violatorio de las resoluciones emanadas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las cuales exigen la suspensión de lanzamientos con tecnología de misiles balísticos, y otros actos de provocación. Esta acción ocurre en momentos en que la situación de guerra entre Ucrania y Rusia amenaza con extenderse peligrosamente”, aseguró el ministerio.



Asimismo, expresaron que Colombia se une al llamado internacional para que Corea del Norte cese ese tipo de acciones que ponen en peligro la paz y la seguridad mundial.



“Una vez más, Colombia se une al llamado de la comunidad internacional para que la RPDC cese de inmediato las acciones que ponen en peligro la paz y la seguridad regional e internacional, socavan el régimen de desarme y no proliferación nuclear, y que además representan riesgo para la aviación civil internacional y la navegación marítima”, agrega el comunicado.



El ministerio de relaciones exteriores dijo que Colombia es un estado comprometido con el establecimiento y el mantenimiento de la paz, un defensor del régimen internacional basado en reglas y un estado parte del Tratado de Tlatelolco, (el cual declara a América Latina y el Caribe como un territorio libre de armas nucleares).



Además, instó a Corea del Norte al pleno cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de desarme y no proliferación nuclear.



“El Ministerio de Relaciones Exteriores hace un llamado a la República Popular Democrática de Corea para que cumpla sin más demora las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y se reincorpore al Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) y a las salvaguardias del OIEA y, en ese sentido, contribuya efectivamente a la preservación de la paz y estabilidad regional e internacional”, finalizó el comunicado.



Corea del Norte confirmó este domingo 19 de febrero que lanzó un misil balístico intercontinental (ICBM) como advertencia a Estados Unidos y Corea del Sur, y que esta maniobra “sorpresa” demostró la capacidad de su país de realizar un “contraataque nuclear mortal”. El misil se trata de un modelo Hwasong-15.



El líder norcoreano, Kim Jong Un, ordenó el ejercicio de lanzamiento sorpresa el sábado por la mañana. Un misil que fue disparado desde el aeropuerto de Pyongyang (capital norcoreana) por la tarde, según la agencia estatal KCNA. Corea del Norte probó esta arma por primera vez en 2017.



POLÍTICA