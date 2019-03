Colombia rechaza llegada de aviones rusos a Venezuela

Ante la llegada de aviones rusos a Venezuela este fin de semana, el canciller Carlos Holmes Trujillo aseguró que es un tema de gran preocupación, pues el régimen de Nicolás Maduro “no duda en emplear represión para perpetuarse”.

Holmes Trujillo expresó su "más profunda preocupación y rechazo por el arribo de dos aeronaves rusas a Venezuela en momentos en que ese país atraviesa una grave crisis multidimensional (...) y ante la evidencia sistemática de que dicho régimen no duda en emplear la reprensión para perpetuarse".

Explicó que la "incursión militar" viola la Constitución de ese país, pues la ley establece que para este tipo de acciones se debe contar con la autorización de la Asamblea Nacional Venezolana.

"Los hechos evidentes son que llegó un avión militar ruso a territorio venezolano, llegaron tropas, llegaron provisiones y ese ingreso a Venezuela no fue autorizado por la Asamblea Nacional, que es un requisito constitucional"



El canciller calificó los hechos ocurridos como una "incursión militar" rusa en Venezuela. Aunque no esclareció los fines, destacó que es una acción completamente ilegal al no ser aprobada por la Asamblea Nacional que es el órgano político legítimo en Venezuela.



El Grupo de Lima también rechazó el acto y condenó "cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la seguridad en la región.

Comunicado del Grupo de Lima

Así mismo, exigió "respeto a la integridad de Leopoldo López, su esposa e hijos" toda vez que en horas de la noche se conoció que su residencia en Venezuela estaba rodeada de grupos armados.

Presencia es 'retadora'

Humberto Calderón Berti, embajador designado en Colombia por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, rechazó la llegada de aviones rusos a territorio del vecino país.



“La presencia de aviones militares rusos es retadora, es inconveniente, sin autorización de la Asamblea Nacional, que debe aprobar que haya presencia de elementos militares en el territorio nacional”, afirmó Calderón Berti.



El diplomático agregó que los rusos tienen “intereses geopolíticos distintos” a los que tienen los chinos, los cuales, según Calderón, están más interesados en el tema comercial.



En estén sentido, afirmó que esta presencia es algo que venía “planteándose desde hace tiempo” y que los rusos han venido “insistiendo” en la “conveniencia para ellos” de montar instalaciones militares en Venezuela.

“Evidentemente esto sería riesgoso para Venezuela, para Colombia, para la región y para todo el hemisferio occidental, porque es insertarnos a nosotros en un problema que en este momento no tenemos. Es vernos envueltos en discusiones entre Estados Unidos y Rusia sobre problemas geopolíticos”, aseguró.



La posición del jefe de la diplomacia interina de Venezuela en Colombia se conoció en el foro ‘Gran jornada de reflexión sobre Venezuela: transición política y reconstrucción económica’, organizado por EL TIEMPO, la universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer.



