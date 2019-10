Colombia rechaza ‘la inaudita elección de Venezuela’ en la ONU

El Gobierno de Colombia rechazó de “manera categórica la inaudita elección de Venezuela” como nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, país que sufre hoy “la más brutal de las dictaduras”.

La elección de Venezuela fue hecha este jueves en el marco de la 74° Sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.



“Lamentamos que, a pesar de muchos esfuerzos internacionales para disuadir a los Estados miembros de que no votaran a favor del régimen ilegitimo y usurpador de Nicolás Maduro, Venezuela consiguiera un escaño en este órgano de gran importancia”, dijo el gobierno de Colombia en un durísimo mensaje firmado por el ministerio de Relaciones Exteriores.



“Deploramos que la Asamblea General no haya tenido en cuenta las graves denuncias contenidas en los informes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, de julio y septiembre de este año, en los que se evidencia que la dictadura de Maduro ha cometido crímenes como tortura, ejecuciones extrajudiciales, entre otros".



Colombia recuerda que "esto derivó en el establecimiento de una Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos para que se investiguen las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela”.



“Consideramos que la elección de Venezuela representa una afrenta directa al CDH y deja en entredicho la legitimidad de este", sentencia Colombia.



¿Por qué? La explicación del país es categórica: "Toda vez que el régimen de Maduro no tiene ni los requisitos ni la autoridad moral para formar parte del CDH y que, además, no se puede esperar que un Estado que viola sistemáticamente los Derechos Humanos de sus ciudadanos abogue por la protección y defensa de los mismos en cualquier parte del mundo”, explica el comunicado.

Colombia reconoce el esfuerzo de Costa Rica por impedir el acceso del régimen de Maduro a esta instancia y felicita a Brasil por su reelección.



“Estamos seguros de que con ello Brasil continuará trabajando por la protección de los Derechos Humanos y mantendrá la presión para que el régimen abra las puertas del país a los expertos de la Misión de Determinación de Hechos, a todos los relatores independientes que han pedido visitar el país, y a los funcionarios de la Alta Comisionada Bachelet, para lograr el establecimiento de una Oficina Permanente robusta y fiable”, dice la Cancillería.



“Finalmente, el Gobierno de Colombia reitera que continuará perseverando en la denuncia de la más brutal de las dictaduras y seguirá realizando las acciones pertinentes a fin de que los venezolanos puedan cumplir su anhelo de vivir nuevamente en democracia y libertad”.



La declaración de la Cancillería va en línea con otras voces de rechazo. Varios medios de comunicación recuerdan que pese a una fuerte campaña en contra, Venezuela logró este jueves un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo que se traduce en una victoria diplomática para Caracas y una elección que para observadores como Human Rights Watch (HRW) "traiciona los principios del órgano con sede en Ginebra".



La candidatura venezolana se impuso en las elecciones celebradas en la Asamblea General de Naciones Unidas a la de Costa Rica, lanzada a última hora con el objetivo explícito de tratar de impedir que el Gobierno de Nicolás Maduro se hiciese con un escaño.



