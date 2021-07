Colombia rechaza 'hostigamiento contra Juan Guaidó' en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, rechazó este lunes la detención, que denominó como "arbitraria", del dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara, por parte del régimen de Nicolás Maduro.



"Exigimos garantías para su vida y su libertad inmediata", aseveró la Cancillería.

Así mismo, el Gobierno rechazó el hostigamiento contra el Presidente interino, Juan Guaidó, y sus más cercanos colaboradores. "La comunidad internacional debe exigir que cesen estos actos arbitrarios, y se liberen todos los presos políticos. ¡Nuestra solidaridad con Venezuela!", trinó.



Esto se da luego que el líder opositor venezolano apareciera este lunes, libre, en la puerta de su domicilio, poco después de que su esposa, Fabiana Rosales, denunciara que Funcionarios del grupo élite (FAES) de la Policía se encontraban en su residencia para detenerlo.



"El amedrentamiento nunca nos ha detenido", dijo Guaidó a periodistas que se encontraban a la puerta de su domicilio, donde se concentró también un pequeño grupo de simpatizantes para protestar por el posible arresto.



El opositor, que indicó que no lo detuvieron gracias a la presencia de los vecinos y la prensa, explicó que los funcionarios policiales que intentaron apresarlo no tenían ningún tipo de identificación por lo que calificó el intento de detención como un "secuestro".



"Entraron en nuestra residencia sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de identificación, apuntando con armas largas, accionaron un explosivo dentro del sótano de nuestro edificio", aseguró al también denunciar que a su chófer lo bajaron a golpes del vehículo y lo "amarraron".



"No sé dónde está en este momento estoy buscando información", agregó el opositor, quien culpó al gobierno de Nicolás Maduro por lo sucedido. Además, denunció que desconoce dónde se encuentra recluido el exdiputado opositor, Freddy Guevera, quien fue detenido minutos antes de que los funcionarios policiales se presentaran en su residencia.



"¿Quien está hostigando y secuestró a Freddy Guevara? ¿Quien persiguió hasta el sótano y quien accionó un explosivo en el sótano de nuestras viviendas?", preguntó.



