Con la propuesta de conformar un grupo de urgencia para construir medidas de confianza que permitan solucionar diferencias entre Ucrania y Rusia, por la vía del diálogo y la negociación, la Vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez, selló el apoyo de Colombia a la resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, la cual deplora la agresión de Rusia a Ucrania.



Puntualizó que, este grupo, trabajaría bajo el auspicio del Secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. “Colombia está dispuesta a trabajar desde hoy mismo en un grupo de urgencia que sirva de mediador entre Ucrania y Rusia, que garantice el cabal cumplimiento de los acuerdos de Minsk, bajo la condición de que cesen de inmediato las acciones militares. Esa es la verdadera prueba de que no estamos acá por las formas y la retórica, sino preocupados de verdad y aportando soluciones reales por la paz mundial, con un mensaje claro e inequívoco: la ilegalidad no será tolerada nunca más por la comunidad de Naciones”, expresó la también vicepresidenta.



Afirmó que la resolución aprobada por la Asamblea General fue una reafirmación del derecho de todos los pueblos a vivir en paz e hizo un llamado a los países miembros: “Colombia pide a todas las naciones aquí presentes, la plena implementación de lo que hemos decidido, y ello requiere la voluntad política de todos nosotros con acciones y compromisos concretos que acaben el sufrimiento y el temor de millones de ucranianos, de ciudadanos europeos y también de los ciudadanos rusos ante las consecuencias de la insensatez de una agresión unilateral, ilegal e injustificada".

#EnVideo🎥 | Intervención completa de la #VicepresidenteYCanciller, @mluciaramirez, ante la Asamblea General extraordinaria de la @ONU_es, tras la aprobación de la resolución que deplora la agresión cometida por Rusia contra #Ucrania. pic.twitter.com/n9hKGA7TOL — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) March 2, 2022

Y agregó que este voto no ha sido contra el pueblo de Rusia: “Este ha sido un voto contundente contra un liderazgo que deliberadamente ha decidido ubicarse al lado equivocado de la historia por nostalgia personal y delirante de un pasado imperial que no volverá, porque los ciudadanos demócratas y libres del mundo y de la propia Rusia, no lo quieren”, dijo.



Finalmente, fue enfática en afirmar que todas las regiones del mundo importan. “La estabilidad de todos los países del mundo cuenta, independientemente de su tamaño y riqueza. La seguridad de sus habitantes también es fundamental. Para nosotros en América Latina, que ha sido una región de paz, sin conflictos bélicos entre hermanos, lo que está sucediendo hace siete días importa, y no estamos dispuestos a la alteración del equilibrio político que tiene al mundo entero en zozobra y que podría llegar a convertirse en una seria amenaza para la paz y estabilidad”.



