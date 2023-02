La viceministra de Asuntos Multilaterales Laura Gil contó este miércoles que Colombia, con Bolivia, le plantearán a la Comisión de Estupefacientes de la ONU aceptar el uso tradicional de la hoja de coca y retirarla de la lista de sustancias prohibidas.



Lo harán en la sesión número 66 de dicha comisión, que se realizará entre el 13 y el 17 de marzo en Viena, Austria.



De acuerdo con las declaraciones de Gil, "Bolivia emprendió hace más o menos diez años una iniciativa para lograr la legalización del uso tradicional de la coca. Lo que ellos hicieron fue denunciar la Convención de Estupefacientes”. Agregó que ambos países Y agregó consideran que es el momento de volver a poner el tema en discusión.

La viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Laura Gil. Foto: Cancillería

Siendo esto así, tanto Colombia como Bolivia presentarán las bases para el uso lícito de la hoja de coca en la sesión del próximo mes.



La viceministra manifestó que, en línea con lo que ha asegurado el presidente Petro del cambio de enfoque de la política antidrogas, hay que "comenzar a destigmatizar la discusión sobre el problema de las drogas" y que se tiene que ir por las mafias que están detrás del negocio, no por los campesinos, quienes son, según el Gobierno, los eslabones más frágiles de la cadena.



Por eso insistió en que están analizando "cómo se podría hacer para sacar la hoja de coca –la hoja, no la cocaína– de la lista de sustancias prohibidas”.



EL TIEMPO, en su pasada edición dominical, habló con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, quien también se refirió a esta propuesta y contó que en ese país se ha venido adelantando un diálogo con algunas empresas importantes de la transición energética. "Se plantea que la mata completa de coca puede ser utilizada para la producción de crudo verde", contó.



Por otro lado, esta semana el Ministerio de Defensa reveló el primer balance oficial de la seguridad en el país durante los primeros 31 días del año. En este informe llamó la atención una cifra. Según los datos del reporte, en enero no se destruyó ni una hectárea de la hoja de coca, mientras que en diciembre fueron destruidas 4.596 hectáreas. El año pasado, en enero se erradicaron 2.982 hectáreas de narcocultivos.

Autoridades erradicando hoja de coca. Foto: Carlos Ortega. Archivo EL TIEMPO

EL TIEMPO consultó al Ministerio de Defensa y este señaló que “la política contra las drogas tiene un elemento social y, por supuesto, otro elemento de persecución o reprensión. El componente social que consiste en la protección a la vida, con énfasis en la transformación territorial, la protección ambiental, la prevención del consumo, una regulación justa y responsable de estas sustancias”.



Añadió que el Gobierno ha determinado “erradicar manual y forzadamente los cultivos industriales y todos aquellos que no participen en el proceso de erradicación voluntaria”.



Algunos sectores han manifestado su preocupación por el aumento de cultivos y por el hecho de que Colombia haya bajado su meta de erradicación. Sin embargo, Murillo le aseguró a este diario que el Gobierno tiene completamente descartado volver a la aspersión con glifosato.



"Hay que tener claro que el uso del glifosato y la aspersión aérea es cuestión del pasado para la erradicación de cultivos de coca. Colombia era el único país que lo hacía. Pero esa posibilidad ya no es ni siquiera tema de discusión entre los dos gobiernos (Colombia y Estados Unidos)", sostuvo.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA