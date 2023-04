El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se disculpó con Panamá por las recientes declaraciones del canciller Álvaro Leyva, quien se refirió a ese país como un "departamento" más de Colombia, algo que el vecino consideró como "irrespetuoso" y "poco amistoso", informó este sábado ese despacho.



Leyva entregó a la embajadora panameña en Colombia, Liliana Fernández Puentes, un carta dirigida a la canciller de ese país, Janaina Tewaney Mencomo, en la que asegura: "Mis expresiones no tuvieron la más mínima intención de lastimar o causar una molestia a la hermana nación de Panamá, muy cercana a mis caros afectos".

Excusas sentidas

El pasado 18 de abril, durante la visita a Washington del presidente colombiano, Gustavo Petro, Leyva dijo en tono coloquial que en los 200 años de relación entre Colombia y Estados Unidos han ocurrido episodios "equivocados". De no ser así, la reunión a la que asistió hubiera tenido lugar "en el departamento de Panamá". Esto supuso la queja formal de Panamá, que se separó de Colombia en noviembre de 1903 y cuyo Gobierno consideró las declaraciones como "irrespetuosas" y "poco amistosas".



"Desde 1903 somos un país soberano e independiente, no somos ningún departamento de Colombia, país del que nos separamos y en nuestro territorio no existe ni una sola presencia de tipo colonial", criticó la canciller panameña.



Tras la queja, Leyva invitó a su despacho el viernes a la embajadora Fernández, para hacerle entrega de la carta de disculpas dirigida a la ministra de Exteriores panameña, informó el despacho del canciller este sábado.

"Ante todo he de señalar que el sentimiento del Gobierno y del pueblo de Colombia hacia Panamá es y será siempre de profundo respeto y alta estima", indicó el ministro en la misiva, donde aseguró que lo expresado durante la visita a Estados Unidos "solo obedeció a una espontánea evocación sentimental de carácter personal a los tiempos en que nuestros dos pueblos constituían una misma patria".



Por esa razón, Leyva extendió en la carta a Tewaney sus "más sinceras excusas porque en efecto lo manifestado se recogió como una falta de respeto a su país y a su pueblo".



"Lejos de mí el haber buscado ese dañino alcance", continua la misiva, en la que aprovecha la ocasión para "manifestar nuevamente al pueblo de Panamá las seguridades" de su "más alta y distinguida consideración", así como el deseo del canciller de "seguir trabajando conjuntamente por lograr el bienestar y la felicidad de nuestras hermanas naciones".



EFE