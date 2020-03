Gobierno Nacional pide asesoría a China para enfrentar el covid-19

El Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia participaron este martes en una teleconferencia con representantes y expertos de 25 países latinoamericanos y caribeños, para compartir información y enfrentar la pandemia del coronavirus.

Mientras el Gobierno colombiano empieza su lucha contra esta pandemia, el panorama en China va mejorando. El 19 de marzo tuvo, por primera vez, cero contagios locales registrados y solo 34 casos importados.



Después de dos meses de cuarentena hoy el gigante asiático levantó las restricciones que se habían impuesto en Hubei a casi 60 millones de habitantes tras 24 horas sin registros de contagios locales y con 47 casos importados.



Sin embargo, los habitantes de Wuhan, capital de Hubei, deberán esperar hasta el 8 de abril para poder salir de la ciudad.

Las cifras registradas en China:

81.218 casos confirmados.

73.650 casos curados.

4.287 casos existentes.

47 casos recién diagnosticados (todos son importados).

Más de 3 mil muertos.

Las medidas que tomó China:

El gigante asiático es un ejemplo para los demás países. Pasó de ser el mayor foco de la pandemia a dar ejemplo de contención del virus. En solo diez días construyó el hospital Huoshenshan para recibir a los infectados por el brote, el cuerpo de médicos y enfermeros adoptó medidas rigurosas y lograron reducir a la mitad los días necesarios para el diagnóstico de la enfermedad.



Para detener los contagios, el país se paralizó. Los casi 1.400 millones de habitantes se quedaron en sus casas, con los barrios bloqueados. Todos los que salieran a la calle debían pasar por controles sanitarios.



Tras los dos meses de estas medidas, el Gobierno chino declaró el 12 de marzo que el pico de la trasmisión había llegado a su fin en el país. Sin embargo, se han tomado nuevas medias, entre ellas el desvío de vuelos internacionales con destino a Pekín para evitar que los casos importados sigan aumentando.



Hoy, a puertas de volver a la normalidad, todos los que lleguen a China deben someterse a una cuarentena obligatoria de 14 días y quienes deseen salir de Hubei deben presentar un código QR que certifique que están sanos.

Varias de estas medidas las tomó el Gobierno colombiano desde este miércoles, primer día de la cuarentena nacional; en gran parte, la contención del virus depende del aislamiento social de los ciudadanos. Deberán cumplir con lo siguiente, por lo menos, hasta el 13 de abril:



- No salir de la casa si no es estrictamente necesario.

- Evitar el transporte público.

- No tener contacto directo con otras personas.

- Cubrirse con el codo al toser o estornudar.

- Lavarse las manos constantemente.

- Cerrar todos los establecimientos que no vendan elementos de primera necesidad.

- Suspender clases en colegios y universidades.

- Optar por tele trabajo o vacaciones (sin salir de viaje).Entre tanto, algunos colombianos en China han enviado mensajes de apoyo a sus compatriotas.

