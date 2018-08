Colombia, Perú y Ecuador se reunirán para tratar éxodo de venezolanos

Este jueves, el director de Migración Colombia, Christian Krüger, informó que se reunirá con las autoridades migratorias de Ecuador y Perú, el próximo 27 y 28 de agosto en Bogotá, con el fin de revisar la movilización de los venezolanos ante la crisis económica y social de su país.



El objetivo, según Krüger, es buscar una solución regional al éxodo de ciudadanos.



"Este no es un problema exclusivo de Colombia, de Perú, de Ecuador o de un sólo país. Este es un problema de la región y como tal debemos abordarlo. Los ciudadanos venezolanos no están dejando su país por gusto, sino como consecuencia de una serie de políticas de expulsión generadas por Nicolás Maduro", afirmó el Director General.

El encuentro se dará, luego de que el directivo asegurara que no compartía la iniciativa de Ecuador y Perú de restringir el ingreso de venezolanos a través de la exigencia del pasaporte vigente.

"Exigirles hoy pasaporte a los ciudadanos venezolanos, cuando sabemos que su Gobierno no los está expidiendo, es castigar al pueblo por los errores de sus mandatarios", había asegurado Krüger.



Además, en dicho momento agregó que aunque el Gobierno respetaba las decisiones migratorias de cada país, era su deber hacer un llamado frente a dicha política. "Consideramos que exigirle el uso de pasaporte a una nación que no cuenta con ellos, lo único que hace es incentivar la irregularidad y no hay nada más peligroso, para un país, que no saber qué extranjeros están en su territorio", dijo.



Migración Colombia manifestó que la reunión busca encontrar "modelos comunes que permitan tener una migración identificada, ordenada y segura en la región".



Y es que la decisión de solicitar el pasaporte a los ciudadanos venezolanos que pretendan ingresar a territorio peruano y ecuatoriano comenzó a regir el pasado 18 de agosto. Y, desde dicha implementación, el paso de venezolanos por los puestos de control habilitados en el territorio nacional disminuyó, mientras que el cruce irregular por la frontera aumentó, según anunció la autoridad migratoria colombiana.



Ya días antes, el funcionario había anunciado que esta decisión afectaría a cerca de 1.600 venezolanos que diariamente cruzan la frontera usando la Tarjeta Migratoria en lugar del pasaporte, ya sea porque no está vigente o porque no lo tienen expedido.



"Queremos hacerle un llamado a los ciudadanos venezolanos para que respeten la normatividad migratoria de cada país y para que no expongan su integridad en este tipo de travesías. La topografía y el clima de la región son inclementes y pueden llegar a costarles la vida", indicó Christian Krüger Sarmiento.



