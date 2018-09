Colombia pedirá a ONU crear fondo humanitario por crisis venezolana

El canciller Carlos Holmes Trujillo estuvo la semana pasada en Europa, para hablar con diferentes instancias sobre dos temas claves en este momento para Colombia: La migración de venezolanos y la implementación de los acuerdos de paz

Trujillo insistió que Colombia no tiene la capacidad financiera ni institucional para atender a los migrantes del vecino país y que se hace necesario crear un fondo humanitario



¿Cómo va actuar Colombia ante la crisis que se vive en Venezuela?



La crisis migratoria proveniente de Venezuela no tiene antecedentes en nuestra región y ya supera la magnitud de otras crisis similares en distintos continentes. Por esa razón, el gobierno del Presidente Iván Duque ha decidido actuar con celeridad en tres niveles, es decir, el nacional, el regional y el multilateral. De otro lado, infortunadamente, las cosas serán más difíciles, día a día, porque las causas que originan la migración desde el hermano país siguen existiendo.



¿Qué avances se lograron en torno a la búsqueda de apoyo internacional para afrontar la migración de Venezuela?



Hemos avanzado en la definición de acciones nacionales haciendo un inmenso esfuerzo, pero hay que reconocer que Colombia no tiene la capacidad financiera e institucional para enfrentar sola semejante crisis migratoria. Por esa razón, se han hecho avances en lo regional para armonizar medidas gracias a los cuales 11 países acordaron en Quito distintas pasos conjuntos, y en la OEA se creó un grupo técnico que debe rendir pronto el informe detallado de la situación para seguir actuando presupuestal e institucionalmente en este nivel.



Así mismo, la designación de Eduardo Stein como representante especial conjunto de la Organización Internacional de Migraciones y del alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, nombramiento que había solicitado con insistencia el gobierno del Presidente Duque, es una determinación que aplaudimos por cuanto será de inmensa importancia para coordinar las acciones multilaterales. Lo anterior significa que se ha reconocido el carácter regional y global de la crisis migratoria proveniente de Venezuela.

Colombia, que actúa sin espíritu belicista y rechaza la violencia, seguirá acudiendo a todos los mecanismos políticos y diplomáticos, conjuntamente con la comunidad de naciones democráticas FACEBOOK

TWITTER



¿Eso que tanto ayuda a solucionar el problema?



Lo más importante, hasta el momento, es el proceso de armonización de acciones en la región, la integración del grupo técnico por parte de la OEA, y la designación del alto representante conjunto de la OIM y ACNUR. El paso siguiente debe ser la creación de un fondo humanitario de emergencia, tal como se ha venido solicitando. Este tema será tratado en una reunión que ha promovido Colombia en el marco de la asamblea general de la ONU. Hagamos votos por la concreción de ese instrumento.



¿Qué significa la designación de un representante especial de la ONU para el caso de Venezuela?



Significa que se ha reconocido la naturaleza regional y global de la crisis migratoria y que, a partir de la designación que se hizo del señor Stein, Se contará con mayor capacidad para coordinar la acción multilateral para hacerle frente a dicha crisis.



Usted también tuvo un encuentro con la OTAN ¿Qué se avanzó con ellos? ¿Esto tiene algo que ver con Venezuela?



El propósito consistió en continuar profundizando esa relación de cooperación que apunta a aprender de las buenas experiencias y prácticas y a compartir los conocimientos que han adquirido nuestras fuerzas.



En materia de ayuda para el posconflicto ¿se logró algo?



Se explicó la atroz herencia en esta materia que recibió el gobierno del Presidente Duque, al igual que la firme decisión política que se tiene para combatir, sin descanso, semejante flagelo.



¿El tema del incremento de los cultivos ilícitos se abordó en Europa?



En materia de política exterior, que es mi responsabilidad, el único libreto es el definido por el Presidente Duque.



¿Qué va a plantear el presidente Duque la próxima semana en la Asamblea General de la ONU?



Será un gran discurso y, como es natural, no voy a chiviar al Presidente.



¿Se está saliendo del libreto el embajador colombiano en Washington?



Colombia, que actúa sin espíritu belicista y rechaza la violencia, seguirá acudiendo a todos los mecanismos políticos y diplomáticos, conjuntamente con la comunidad de naciones democráticas, para crear condiciones que den lugar a que el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir nuevamente en democracia y libertad.



POLÍTICA