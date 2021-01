Colombia pagó vacuna de Pfizer a 41.688 pesos; AstraZeneca a 28.598

La carrera de los gobiernos en el planeta para lograr el volumen necesario de las dosis de vacunas para frenar el avance del coronavirus en sus respectivos países está en pleno furor. En el caso de Colombia, el Gobierno Nacional ha manifestado que no puede revelar los contratos firmados con las farmacéuticas por acuerdos de confidencialidad. Sin embargo, a cuenta gotas se han ido revelando detalles de su adquisición. Así, por ejemplo, Colombia pagó cada una de las vacunas de Pfizer a 41.688 pesos mientras que por cada unidad de AstraZeneca se dieron 28.600 pesos.

Estas cifras fueron reveladas este miércoles por La W. Según esta emisora, el Fondo de Mitigación de Emergencias ya tiene garantizados 719.566 millones para pagar las vacunas que comprará a las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca.



El proceso tuvo varias etapas: una vez se lograron los acuerdos tanto con Pfizer como con AstraZeneca, en noviembre del año pasado, el Ministerio de Salud hizo la solicitud oficial al Fondo de Mitigación de Emergencias, Fome, para que autorizara los recursos necesarios.



El Fome posteriormente pidió la asignación presupuestal al Ministerio de Hacienda y esa cartera, a través de las resoluciones 2327 del 25 de noviembre de 2020 y 2461 del 15 de diciembre del mismo año, aprobó recursos por $437.800 millones de pesos para comprar las vacunas de Pfizer y $281.766 millones para las vacunas de AstraZeneca.



En la resolución para la asignación presupuestal para comprar las vacunas de Pfizer se evidencia que esa multinacional le cobró a Colombia 12 dólares por cada dosis y que le venderá al país 10 millones de dosis en total.



Eso quiere decir que, si hoy se compra una vacuna de Pfizer, teniendo en cuenta la tasa de cambio vigente, Colombia pagaría por cada dosis $41.688 y como son dos dosis para cada persona esta vacuna costará $83.376 para cada colombiano.



En el caso de la vacuna de AstraZeneca, cada dosis será cobrada a 8.2 dólares, lo que significa que hoy vale $28.598.



Las fuentes consultadas por esta emisora y que no fueron citadas, explicaron a La W que el día que se aprobaron los recursos se tuvo en cuenta el precio del dólar de ese momento y por eso se aprobaron los $719.566 millones. No obstante, el precio real depende de la tasa de cambio del día que se haga efectivo el pago.



También, según La W, una de las farmacéuticas exigió que se le pague un 30 por ciento del total de las vacunas por adelantado y la otra sí recibirá los recursos contra entrega, es decir a medida que vaya entregando las vacunas va cobrando por ellas.



La emisora, en su relato, no divulgó cuál fue la farmacéutica que hizo esta exigencia ni cuál optó por dar un plazo hasta la entrega del producto..



Lo que sí precisó es que si el dólar sube más de lo previsto, se deberá hacer una nueva asignación presupuestal.



La W conoció también que el precio de Pfizer incluye la distribución de las dosis acá en Colombia. El de AstraZeneca solo incluye la llegada de las vacunas a Bogotá, igual que las que lleguen por el mecanismo Covax.



Al margen de los precios, los reportes de medios extranjeros sobre la eficacia de las dos vacunas son muy positivos.



Según informó recientemente El País de Madrid, una investigación preliminar y aún no revisada de la Universidad de Texas ha determinado que la vacuna de Pfizer y BioNTech, que es la que se distribuirá en Colombia, mantiene su eficacia ante las nuevas variantes del coronavirus detectadas en Reino Unido y Sudáfrica, consideradas más transmisibles que las de los virus iniciales, aunque no más mortales.



Por su parte, la BBC informó que la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca fue diseñada en los primeros meses de 2020, probada en los primeros voluntarios en abril, y desde entonces ha estado sometida a los ensayos clínicos con miles de personas.



Fue desarrollada a un ritmo frenético que antes de la pandemia era impensable, dijo este prestigiosos medio.



En Reino Unido ya se han vacunado más de 600.000 personas, pero se espera que la vacuna de Oxford-AstraZeneca dé un impulso significativo, dado que es más barata y fácil de producir, concluyó.



