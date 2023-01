Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, dijo hoy en el Foro Económico Mundial que se realiza en Davos, Suiza que Colombia no firmará nuevos contratos de exploración de petróleo y gas: "Es una señal de nuestra lucha contra el cambio climático", dijo.



Gustavo Petro, desde Davos, abogó por el 'capitalismo descarbonizado'

"Sabemos que muy pronto quienes son los importadores de carbón ya no van a estar importando y nosotros necesitamos rápidamente generar una economía alternativa", dijo ante los empresarios que se reúnen en este encuentro global la ministra.



"Por otro lado, decidimos que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático", argumentó Vélez. Aquí su declaración:

Tras el anuncio de la funcionaria, llegaron varias reacciones de dirigentes políticas.

El excandidato presidencial Enrique Gómez dijo, por ejemplo, que este anuncio es "irresponsable".



Vientos de alivio en economía y las energías limpias coparon la agenda en Davos

A grito herido, la irresponsable Irene Vélez, desde Davos, dice que no habrá más exploración de gas natural. La declaratoria de ruina para Colombia se hace ahora internacional. Una falta absoluta de conexión con la realidad. — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) January 19, 2023

"Irene Vélez, desde Davos, dice que no habrá más exploración de gas natural. La declaratoria de ruina para Colombia se hace ahora internacional. Una falta absoluta de conexión con la realidad", señaló el dirigente conservador.



Por su parte , el exviceministro de Justicia Rafael Nieto, Centro Democrático, cuestionó que no se vayan a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo.

MinMinas, en el Foro Económico Mundial, reitera que "no van a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo".



¿Qué dirá el MinHacienda?



Consecuencias para la economía serán devastadoras. Más devaluación, menos impuestos y regalías, menos empleos, ¡más pobreza! pic.twitter.com/51HYz2FmAo — Rafael Nieto Loaiza (@RafaNietoLoaiza) January 19, 2023

La ministra de Minas ya fue citada a una moción de censura por sus declaraciones. Esta no prosperó. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

"¿Qué dirá el MinHacienda? Las consecuencias para la economía serán devastadoras. Más devaluación, menos impuestos y regalías, menos empleos, ¡más pobreza!", explicó el exviceministro de justicia y una de las voces más cercanas al expresidente Álvaro Uribe Vélez.



Gustavo Petro: 'vamos al suicidio colectivos por ir aferrados al mercado'

El partido Cambio Radical, por su parte, criticó que Irene Vélez no dejara descansar al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, a quien caracterizan como el 'ministro bombero'.



"OTRA VEZ salió hoy con que no va a firmar contratos nuevos de exploración de petróleo y gas, así como contratos de minería de carbón. Dólar subiendo en 3,2,1", se lee en el mensaje que la colectividad publicó en sus redes sociales.

Increíble 🤦🏻‍♂️: ni estando en Suiza, Irene Vélez deja descansar a Ocampo, #ElMinistroBombero 👨‍🚒👴🏻🔥.



OTRA VEZ salió hoy con que 🇨🇴 no va a firmar contratos nuevos de exploración de petróleo y gas, así como contratos de minería de carbón.



Dólar 💸 en 3,2,1pic.twitter.com/sQ4fpBKo52 https://t.co/UbYTjhK2QZ — Cambio Radical (@PCambioRadical) January 19, 2023

El anuncio de la ministra va en línea con el ideario del presidente quien desde la campaña política anunció la política energética que pondría en práctica en caso de que los colombianos lo eligieran jefe de Estado.



"La primera decisión que voy a tomar es el cese de la contratación de exploración de petróleo en Colombia. Es un mensaje claro: vamos hacia una economía productiva, no extractivista", le dijo en ese momento el candidato Petro a EL TIEMPO.

Cuando la ministra fue designada y tomó posesión de su cargo, mantuvo este argumento.



Una propuesta que le ha valido una férrea oposición. Al punto que ella se convirtió en la primera y hasta ahora única ministra en este gobierno que ha sido citada a una moción de censura en el Congreso.



Gustavo Petro encuentros bilaterales en el Foro Económico Mundial



Esta mecanismo de control político, sin embargo, no tuvo el éxito esperado por los partidos de oposición. La coalición del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso de la República se unió para que esta acción contra la ministra Vélez no prosperara.



¿Indirecta? Alejandro Gaviria dice que reformas necesitan 'debate y escrutinio'



Con una inmensa mayoría, la plenaria de la Cámara le dijo en el mes de noviembre no a la de Cambio Radical y Centro Democrático para que la funcionaria dejara su cargo por, supuestamente, generar pánico económico por sus declaraciones.



El presidente Petro posteriormente salió en defensa de la ministra. Ella cuenta con el pleno respaldo, hasta ahora, del jefe del Estado.

Armando Neira

REDACCIÓN POLÍTICA