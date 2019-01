¿Qué es la corte internacional anticorrupción que propone Colombia?

El canciller Carlos Holmes Trujillo, en el marco de su agenda diplomática en Nueva York (Estados Unidos), reiteró a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la necesidad de crear un organismo internacional que juzgue los grandes casos de corrupción nacional e internacional.

La propuesta del presidente Iván Duque, gestionada por el Canciller, es crear una corte internacional anticorrupción, a propósito de los grandes casos que han azotado a la región en los últimos años, como el de Odebrecht.



La iniciativa fue puesta en consideración en la ONU en noviembre del año pasado con el objetivo de que la nueva corte funcione bajo el principio de complementariedad, es decir, cuando las autoridades judiciales o las altas cortes de cada país no puedan o no quieran juzgar ese caso.



Aunque ya existen organismos internacionales que se encargan de estos casos, para Holmes Trujillo es necesario reforzar la lucha contra la corrupción a nivel global.



“Colombia propone la creación de una corte penal anticorrupción en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Se han aprobado distintos instrumentos internacionales, como la Convención Interamericana o Convención de las Naciones Unidas, pero no ha sido suficiente, la corrupción sigue azotando las sociedades en todos los continentes; por ello, Colombia lideró la aprobación, el pasado noviembre, de la convocatoria de un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado a la lucha contra la corrupción”, aseveró el Canciller.



Esta corte igualmente revisaría crímenes que componen la llamada gran corrupción, como el soborno internacional o el lavado de dineros producto de actos corruptos.



La instancia judicial sería en desarrollo del Artículo 49 (Investigaciones Conjuntas) de la Convención vigente, gracias a lo cual se materializaría el propósito de suscribir entendimientos bilaterales o multilaterales en búsqueda de darle eficacia a la cooperación internacional.

Sin embargo, esta es solo una propuesta que se puso en consideración de la ONU. De hecho, aún no hay nada en concreto sobre el funcionamiento y solo hasta septiembre del 2021, en una sesión especial, los embajadores debatirán “los desafíos y las medidas para prevenir la corrupción, luchar contra ella y reforzar la cooperación internacional”.



POLÍTICA