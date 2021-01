'Colombia está en grupo de elegibles que recibirá vacuna en febrero'

El presidente Iván Duque anunció este miércoles que el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que está vinculada a la estrategia Covax (colaboración para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra la covid-19), ya definió cómo van a empezar en febrero la distribución de vacunas en el hemisferio.



De hecho, la OPS señaló que Colombia está en el primer grupo de elegibles para recibir los lotes de vacunas a través de este mecanismo en febrero.



Asimismo, Duque aseguró que en los próximos días se anunciará la fecha exacta.



El mandatario aseguró que fue el país fue elegido en este primer grupo "por su capacidad de alistamiento".



Gina Tambini, representante de la OPS en Colombia, advirtió que "la próxima semana se va a definir qué países van a recibir estas vacunas en la primera semana de febrero y Colombia está en este grupo de países, porque cumple con los criterios que han sido considerados".



Y Tambini agregó que "de este modo se esperaría que las dosis lleguen a los países la primera semana de 2021".



Duque aseveró que el país ha venido haciendo un proceso de "preparación y alistamiento, para responder con el dinamismo que requiere el mayor reto que haya vivido el mundo recientemente en materia de salud pública".



En este mismo sentido, el Jefe de Estado reiteró que la "idea nuestra es empezar este ciclo de vacunación masiva a partir del mes de febrero".

Etapas del proceso de vacunación

Por otra parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció cómo es el decreto, al cual le falta solo la firma, del Plan Nacional de Vacunación.



De este modo, será así:



- Primera etapa: vacunas para las personas de 80 años y más, y a los profesionales de la salud de primera línea



- Segunda etapa: a la población entre los 60 y los 79 años y a los estudiantes de ciencias de la salud, médicos tradicionales indígenas y a los gestores comunitarios.



- Tercera etapa: la población que tenga entre 16 y 59 años con enfermedades crónicas y a los agentes educativos comunitarios, docentes, policías y militares.



- Cuarta etapa: los cuidadores institucionales de niños y adolescentes y de adultos mayores; la población privada de la libertad, socorristas, bomberos, talento humano de las funerarias, cuidadores institucionales, operadores de vuelo -auxiliares y pilotos- y los Guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. Además, las personas en situación de calle



- Quinta etapa: personas mayores de 16 años sin comorbilidades y mujeres no gestantes.



¿Qué pasa si una persona pertenece a varias etapas? El jefe de la cartera de Salud advirtió que en ese caso "si una persona tiene condiciones que la hagan pertenecer a dos o más etapas dentro de la priorización, primará aquella que le permita recibir con mayor prontitud la vacuna contra el covid-19".



Ruiz además advirtió que "el tipo de relación laboral, contractual o clase de vinculación que tenga el personal priorizado con las diferentes instituciones, no es un factor a tener en cuenta para la priorización en la aplicación de la vacuna".

